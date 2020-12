Click away: Νέα μέτρα στήριξης για όσους δεν μπορούν να λειτουργήσουν – Τα σενάρια

Ηαπόφαση της κυβέρνησης για τη λειτουργία του λιανεμπορίου μόνο με τη μέθοδο του click away από αύριο Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις επιχειρήσεις της χώρας, καθώς δεν θα έχουν όλα τα εμπορικά καταστήματα τη δυνατότητα να λειτουργήσουν με τη μέθοδο click away και των τηλεφωνικών παραγγελιών. Για το λόγο αυτό εξετάζεται, όσες επιχειρήσεις παραμείνουν αναγκαστικά κλειστές, να λάβουν επιπλέον μέτρα οικονομικής στήριξης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Τσεκούρα για το Open, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει ένα επιπλέον πακέτο μέτρων, πέρα από αυτό που έχει ήδη ανακοινωθεί για τις επιχειρήσεις που πλήττονται (βάση ΚΑΔ) από τον κορονοϊό και για τον μήνα Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα, στις επιχειρήσεις που αδυνατούν να ανοίξουν με τη μέθοδο click away, το οικονομικό επιτελείο σκέφτεται να καλύψει ολόκληρο το ενοίκιό τους τουλάχιστον για τον μήνα Δεκέμβριο. Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια συναλλαγή για την οποία θα πρέπει να καταβληθεί ΦΠΑ, η καταβολή του θα γίνει μετά τον Απρίλιο του 2021.

Σύμφωνα με το Βασίλη Τσεκούρα, το νέο πακέτο μέτρων δεν έχει ακόμα «κλειδώσει», αφού το άνοιγμα των καταστημάτων με click away ξεκινά σε λίγες ώρες και τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης δεν γνωρίζουν ακόμα πόσες επιχειρήσεις αδυνατούν να λειτουργήσουν υπό τις νέες συνθήκες.