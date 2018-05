4ο Φεστιβάλ Δάσους – Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή της Βόρειας Ελλάδας!

Το Φεστιβάλ Δάσους, το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός της Θεσσαλονίκης, επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι για τέταρτη χρονιά, με το κύρος και την υπογραφή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Από 4 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου, με κέντρο το Θέατρο Δάσους, αλλά και με παράλληλες εκδηλώσεις στο Θέατρο Γης, στη Μονή Λαζαριστών, στο Βασιλικό Θέατρο και στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κορυφαίες παραγωγές θεάτρου, μουσικής και χορού, με τους πιο αγαπημένους δημιουργούς αλλά και τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.



«Ορέστης» του Ευριπίδη

Παράλληλα, για δεύτερη συνεχή χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους είναι έτοιμο να φιλοξενήσει σημαντικές παραγωγές από το εξωτερικό, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του «4ου Φεστιβάλ Δάσους ΚΘΒΕ», που θα πραγματοποιηθεί από 27 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό της πόλης να γνωρίσει διακεκριμένους καλλιτέχνες και βραβευμένες θεατρικές παραγωγές από την Ιταλία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Λίβανο. Εννέα ενδιαφέρουσες παραγωγές που θα παρουσιαστούν στις σκηνές του ΚΘΒΕ, ενώ μια πανηγυρική συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στο Θέατρο Δάσους με Αφιέρωμα στην κινηματογραφική μουσική του John Williams θα αποτελέσει την εναρκτήρια εκδήλωση του Διεθνούς Φεστιβάλ.

Η διοργάνωση του «Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν και εφέτος το καλοκαίρι στη μεγάλη γιορτή της της Βόρειας Ελλάδας!

Πρόγραμμα 2ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους

Τετάρτη 27 Ιουνίου, στις 21.00

ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

«Αφιέρωμα στον John Williams» – Κινηματογραφική μουσική

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στην κινηματογραφική μουσική του πολυβραβευμένου Αμερικανού συνθέτη John Williams, ο οποίος έχει γράψει μερικά από τα πλέον γνωστά και αγαπημένα μουσικά θέματα του σινεμά, για θρυλικές ταινίες όπως Star Wars, Harry Potter, Superman, Indiana Jones, Τα Σαγόνια του Καρχαρία, Τζουράσικ Παρκ, Η Λίστα του Σίντλερ, Ε.Τ. ο Εξωγήινος κ.ά. Το αφιέρωμα της Κ.Ο.Θ. συγκεντρώνει τις κορυφαίες στιγμές αυτού του μεγάλου συνθέτη σε μια βραδιά που θα ενθουσιάσει όσους αγαπούν τη μουσική και τον κινηματογράφο.

Διεύθυνση ορχήστρας: Ζωή Τσόκανου

Πρόγραμμα John Williams (1932):

Εισαγωγή από τη σειρά ‘The Cowboys’

Συμφωνική Σουίτα ‘Harry Potter’

‘Flight to the Neverland’ από την ταινία ‘Hook’

Σουίτα για ορχήστρα από την ταινία ‘Τα Σαγόνια του Καρχαρία’

Sayuri’s theme, από την ταινία ‘Αναμνήσεις μιας Γκέισας’

Theme από την ταινία ‘Jurassic Park’

Theme από την ταινία ‘Η Λίστα του Σίντλερ’

Σουίτα ‘Ιndiana Jones’

Σουίτα ‘Star Wars’

Πέμπτη 28 Ιουνίου, στις 21:15

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Ιταλία – EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE-Teatro Stabile Pubblico Regionale Compagnia «Pippo Delbono»

«VANGELO»

Πολιτικό θέατρο με στοιχεία θεάτρου ντοκουμέντου και όπερας.

Ο Pippo Delbono πειραματίζεται εδώ και χρόνια στη θεατρική σκηνή, εξερευνώντας το πρόσφορο έδαφος μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού, της αυτοβιογραφίας και της ιστορίας, δίνοντας μορφή σε έργα που διακρίνονται στην διεθνή σκηνή για την πρωτοτυπία τους.

Το Vangelo (Ευαγγέλιο) είναι ακόμα ένα βήμα σε αυτό το μονοπάτι. Τα τελευταία χρόνια ο πειραματισμός του έχει εξελιχθεί σε μια ασυνήθιστη μορφή μουσικής ερμηνείας: μια μελέτη πάνω στις φωνές και τον λόγο, σε συνεργασία με σημαντικούς μουσικούς όπως οι Enzo Avitabile, Alexander Balanescu, Petra Magoni, Antoine Batailleκαι Piero Corso.

Το Vangelo είναι ένα έργο χορωδιακό, μια σύγχρονη όπερα.

Εμπνευσμένο και Σκηνοθετημένο από τον Pippo Delbono

Παίζουν: Gianluca Ballarè, Bobò, Margherita Clemente, Pippo Delbono, Ilaria Distante, Simone Goggiano, Mario Intruglio, Nelson Lariccia, Gianni Parenti, Alma Prica, Pepe Robledo, Grazia Spinella, Nina Violić, Safi Zakria, Mirta Zečević

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους.

Παρασκευή 29 Ιουνίου, στις 19.00

Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών

Γαλλία





«HYBRIDATION» – Olivier de Sagazan

Performance

Με τους Olivier de Sagazan & Stéphanie Sant.

Στην παράσταση «HYBRIDATION» ένας άνδρας και μια γυναίκα, καλύπτονται ολόκληροι με πηλό, σμιλεύουν ξανά σώμα και ταυτότητα και εξελίσσονται σε ένα ζωντανό έργο τέχνης, δημιουργώντας ένα διάλογο που ταλαντεύεται ανάμεσα στην μαριονέτα και τον κουκλοπαίχτη. Αναδιατυπώνουν το ζήτημα της ταυτότητας, γνωρίζοντας ότι αυτή διαμορφώνεται σε σχέση με τον Άλλο.

Παρασκευή 29 Ιουνίου, στις 21.30

Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών

Γαλλία

«TRANSFIGURATION» – Olivier de Sagazan

Performance

Με τον Olivier de Sagazan.

Η παραγωγή «Transfiguration» (Μεταμόρφωση) είναι η ιστορία της ανεκπλήρωτης επιθυμίας ενός γλύπτη που θέλει να δώσει πνοή στο δημιούργημά του. Σε μια κίνηση απελπισίας, ο Olivier de Sagazan σμιλεύει με πηλό το κεφάλι του, θάβει τον εαυτό του στο υλικό, καταστρέφει την ταυτότητά του και γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης.

Σάββατο 30 Ιουνίου, στις 21.15

ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βέλγιο

«ANECKXANDER»

Χοροθέατρο – Performance

Μια τραγική αυτοβιογραφία του σώματος.

Κατάλληλο για ανήλικους άνω των 15 ετών.

Ο ANECKXANDER είναι ένα μινιμαλιστικό σόλο στο οποίο πρωταγωνιστούν ένας ακροβάτης, μερικά προσεκτικά διαλεγμένα αντικείμενα και τρεις παραλλαγές ενός μουσικού κομματιού σε πιάνο του Arvo Pärt. Εξισορροπώντας στην λεπτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε τραγωδία και κωμωδία, ο Alexander/Aneckxander ξαναγράφει την αυτοβιογραφία του σώματός του: περνώντας από το υποκείμενο στο αντικείμενο, και από το αντικείμενο στη βαθύτερη ουσία της ύπαρξης. Το αποτέλεσμα είναι ένα ακατέργαστο πορτραίτο του ίδιου του εαυτού, στο οποίο το σώμα προσπαθεί ταυτόχρονα να αποκαλυφθεί και να δραπετεύσει από τις αδιάκριτες ματιές.

Ερμηνευτής: Alexander Vantournhout

Δραματουργία: Bauke Lievens

Η παράσταση έχει διακριθεί με τα βραβεία «Laureat of Circus NEXT» (2014), «TAZ» (Oostende) και «Twenty shortlisted young choreographers of Aerowaves» (2016).

Κυριακή 1 & Δευτέρα 2 Ιουλίου, στις 21.15

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Ουγγαρία – FORTE COMPANY (Foundation for Massive Dance)

«YOUR KINGDOM»

Παράσταση physical theatre (σωματικού θεάτρου).

Βασισμένο στα διηγήματα του γνωστού Ούγγρου συγγραφέα Sándor Tar (1941-2005)

Το «Your Kingdom» είναι ένα θέαμα για εκείνους που εκτιμούν τις σύγχρονες φόρμες θεάτρου και παράλληλα μία ενδιαφέρουσα και ευφάνταστη χορογραφία που διηγείται συγκινητικές ιστορίες. Η παράσταση είναι ένας συνδυασμός χορού, κειμένου και μουσικής τέχνης.

Σκηνοθεσία: Csaba Horváth

Δραματουργία: Judit Garai

Παίζουν: Máté Andrássy, László Fehér, Nóra Földeáki, László Hevesi, Barnabás Horkay, József Kádas, Niké Kurta, Norbert Nagy, Máté Novkov, Márton Pallag, Emőke Zsigmond.

Η παράσταση έχει διακριθεί με τα βραβεία «Best Performace by the critics – Thealter Festival» (Szeged), «Dance Festival» (Veszprém), «Lábán Rudolf Award» (Best Choreography) «Kaszás Attila Award» (2017), «Jászai Mari Award» (2018).

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους.

Τρίτη 3 Ιουλίου, στις 21.15

ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πορτογαλία – Companhia do Chapitô

«Electra»

Παράσταση θεάτρου επινόησης (devised theatre).

Μια κωμωδία που βασίζεται στις διάφορες θεατρικές εκδοχές της τραγωδίας «Ηλέκτρα».

Κατάλληλο για ανήλικους άνω των 12 ετών.

Η Ηλέκτρα πείθει τον αδερφό της (Ορέστη) να την βοηθήσει να σκοτώσουν την μητέρα τους (Κλυταιμνήστρα). Η ίδια η Κλυταιμνήστρα είχε πείσει τον εραστή της (Αίγισθο) να την βοηθήσει να σκοτώσουν τον άνδρα της (Αγαμέμνων), ο οποίος δεν χρειάστηκε καμία βοήθεια για να θυσιάσει την μεγαλύτερη κόρη του, ώστε ο στόλος του να μπορέσει να πλεύσει προς τον πόλεμο. Στο τέλος, το μόνο που μένει στην Ηλέκτρα είναι να χορέψει ως την τελευταία της πνοή.

Σκηνοθεσία: Cláudia Nóvoa & José Carlos Garcia

Ερμηνεύουν: Jorge Cruz, Nadia Santos/Susana Nunes, Tiago Viegas

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους.

Τετάρτη 4 & Πέμπτη 5 Ιουλίου, στις 21.15

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Ηνωμένο Βασίλειο – GECKO THEATRE LTD

«Missing»

Παράσταση visual theatre με στοιχεία θεάτρου της επινόησης και physical theatre (σωματικού θεάτρου).

Ακολουθείστε τη Λίλυ, μια γυναίκα της οποίας η ψυχή φαίνεται να μαραζώνει. Η ζωή της μοιάζει επιτυχημένη, η αγάπη δεν της λείπει κι όμως αυτά δεν είναι αρκετά… Τα φαντάσματα του παρελθόντος την προσκαλούν, μαζί με το κοινό, να σκεφτεί πόσο έχουν απομακρυνθεί από το ποιοι πραγματικά είναι και από πού έρχονται, μέσω μιας πραγματικά οικουμενικής θεατρικής εμπειρίας.

Από το 2012, το «Missing» έχει κάνει περιοδεύσει σε Ρωσία, Κίνα, Γεωργία, Μάλτα, Κολομβία, Μεξικό, Χονγκ Κονγκ, Μακάο και σ’ όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μια δημιουργία του Amit Lahav.

Devising Performers: Chris Evans, Ryen Perkins-Gangnes, Georgina Roberts / Katie Lusby, François Testory / Amit Lahav, Anna Finkel

Μουσικοί: Dave Price, Ben Hales, Sam Burgess, Al Cherry & Finn Peters

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους.

Παρασκευή 6 Ιουλίου, στις 19.00

ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Λίβανος

«RIDING ON A CLOUD» – Rabih Mroué

Performance

Κατάλληλο για ανήλικους άνω των 12 ετών.

Στην παραγωγή του «Riding on A Cloud» (Καβαλώντας ένα Σύννεφο) ο σκηνοθέτης προσκαλεί τον αδερφό του, Yasser, να παίξει τον ρόλο ενός χαρακτήρα που του μοιάζει. Τραυματισμένος κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου στο Λίβανο και έχοντας χάσει την ικανότητά του να χρησιμοποιεί λέξεις, ο Yasser ξεκίνησε να γυρίζει βίντεο, τα οποία συγχωνεύονται με τις αναμνήσεις που αφηγείται επί σκηνής και σχηματίζουν μια υποκειμενική εικόνα των πολιτικών εξελίξεων στον Λίβανο.

Συγγραφή & Σκηνοθεσία: Rabih Mroué

Ερμηνεία: Yasser Mroué

Μετάφραση στα αγγλικά: Ziad Nawfal

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους.

Παρασκευή 6 Ιουλίου, στις 21.15

ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Λίβανος

«THE PIXELATED REVOLUTION» – Rabih Mroué

Διάλεξη performance

Μια αντι-ακαδημαϊκή διάλεξη του Rabih Mroué.

Μετάφραση στα αγγλικά: Ziad Nawfal

Κατάλληλο για ανήλικους άνω των 12 ετών.

Η παραγωγή «Pixelated Revolution» είναι μια διάλεξη – performance του καλλιτέχνη Rabih Mroué, με θέμα τη χρήση των κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της επανάστασης στη Συρία. Η διάλεξη εξετάζει τον κεντρικό ρόλο που παίζουν στην ενημέρωση και την κινητοποίηση του κόσμου οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από αυτές τις συσκευές, κατά τη διάρκεια των επαναστατικών γεγονότων, λόγω της δυνατότητάς τους να διαμοιράζονται και να μεταδίδονται μέσω εικονικών και ηλεκτρονικών συστημάτων επικοινωνίας.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 2ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΑΣΟΥΣ

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 2ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους θα διεξαχθούν εργαστήρια από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες. Τα εργαστήρια είναι δωρεάν και απευθύνονται σε επαγγελματίες ηθοποιούς, χορευτές και σπουδαστές δραματικών σχολών.

2ο Διεθνές Φεστιβάλ – Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 15€

Φοιτητικό: 12€

Ανέργων / ΑΜΕΑ: 10€

Εξώστης: 10€

Κάρτα Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους: 60€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΑΣΟΥΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Τετάρτη 6 Ιουνίου

Μουσική

Ελευθερία Αρβανιτάκη «Για όλη τη ζωή μας σου μιλώ»

Τετάρτη 13 Ιουνίου

Μουσική

Ελεωνόρα Ζουγανέλη «Νύχτες Καλοκαιριού»



Τετάρτη 20 Ιουνίου

Μουσική παράσταση

The very worst of the Tiger Lillies «Τα “κακά” παιδιά επιστρέφουν!»

Οι ζωντανοί θρύλοι της alternative σκηνής και κάποτε υποψήφιοι για Grammy Tiger Lillies, παρουσιάζουν μια παράσταση με τα καλύτερα (η μάλλον … «αθλιότερα») τραγούδια της 29χρονης καριέρας τους. Γνωστοί σε όλη την υφήλιο ως η νούμερο ένα avant-garde μπάντα, οι βραβευμένοι με Olivier Tiger Lillies, ποτέ δεν παύουν να εκπλήσσουν, να σοκάρουν και να διασκεδάζουν με το αμίμητο μουσικό τους στυλ, που συνδυάζει με μαεστρία την μακάβρια μαγεία του προπολεμικού Βερολίνου με την ατίθαση αγριάδα του τσιγγάνικου punk, τους Monty Python με τον Bertolt Brecht, τον Jacques Brel και την Edith Piaf με τον Tom Waits.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

Πέμπτη 12 & Παρασκευή 13 Ιουλίου

Θέατρο

«Ορέστης» του Ευριπίδη – ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας

Σκηνοθεσία: Γιάννης Αναστασάκης

Στον ρόλο του «Ορέστη» ο Χρίστος Στυλιανού.

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ιωάννα Κολλιοπούλου (Ηλέκτρα), Δάφνη Λαμπρόγιαννη (Ελένη), Νικόλας Μαραγκόπουλος (Αγγελιοφόρος), Δημήτρης Μορφακίδης (Πυλάδης), Δημοσθένης Παπαδόπουλος (Απόλλωνας), Μαριάννα Πουρέγκα (Ερμιόνη), Κώστας Σαντάς (Τυνδάρεως), Χρήστος Στέργιογλου (Φρύγας)

Χριστόδουλος Στυλιανού (Μενέλαος)

Χορός: Ελευθερία Αγγελίτσα, Μομώ Βλάχου, Στελλίνα Βογιατζή, Αναστασία Εξηνταβελόνη, Παυλίνα Ζάχρα, Μαρία Κωνσταντά, Χριστίνα Παπατριανταφύλλου, Μαρία Πετεβή, Ελίνα Ρίζου, Εύη Σαρμή, Χριστίνα Χριστοδούλου, Στυλιανή Ψαρουδάκη.

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Δευτέρα 16 & Τρίτη 17 Ιουλίου

Θέατρο

«Θεσμοφοριάζουσες» του Αριστοφάνη

Μετάφραση: Παντελής Μπουκάλας

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Παίζουν: Μάκης Παπαδημητρίου (Μνησίλοχος), Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος (Ευριπίδης), Γιώργος Χρυσοστόμου (Αγάθωνας, Τοξότης), Γιώργος Παπαγεωργίου (Υπηρέτης Αγάθωνα, Κλεισθένης), Θεσμοφοριάζουσες: Νάντια Κοντογεώργη (1η γυναίκα), Μαρία Κατσανδρή (2η γυναίκα), Άντρη Θεοδότου (3η γυναίκα), Ελένη Ουζουνίδου (Κηρύκαινα), Βαλέρια Δημητριάδου, Σοφία Κακουλίδου, Ειρήνη Μακρή, Κατερίνα Μαούτσου, Ίριδα Μάρα, Φραγκίσκη Μουστάκη, Ελένη Μπούκλη, Ηλέκτρα Σαρρή, Νατάσα Σφενδυλάκη, Αντιγόνη Φρυδά

Α.Μ. Τέχνη Χώρος – ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων – ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης – Ελληνικό Φεστιβάλ

Τετάρτη 18, Πέμπτη 19 Ιουλίου

Θέατρο

«Αχαρνής» του Αριστοφάνη

Απόδοση-Σκηνοθεσία: Κώστας Τσιάνος

Πρωταγωνιστούν: Πέτρος Φιλιππίδης, Παύλος Χαϊκάλης, Κώστας Κόκλας, Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης, Τάκης Παπαματθαίου

Θεατρικές Επιχειρήσεις ΑΦΟΙ ΤΑΓΑΡΗ ΟΕ

Τετάρτη 25 Ιουλίου

Θέατρο

«Οιδίπους – Ο μύθος της Ιστορίας του κόσμου όπως τον είπαν οι Έλληνες»

Αισχύλος – Σοφοκλής- Ευριπίδης

Σκηνοθεσία: Σταύρος Σ. Τσακίρης

Μουσική: Μίνως Μάτσας

Παίζουν: Μαρία Κίτσου (Ιοκάστη), Δημήτρης Λάλος (Οιδίπους Ι), Γεράσιμος Γεννατάς (Κρέων), Λένα Δροσάκη (Αντιγόνη),Ιωάννης Παπαζήσης (Ετεοκλής), Μάνος Καρατζογιάννης (Πολυνείκης), Κώστας Νικούλης (Θησέας), Νάνσυ Χριστοπούλου (Αίθρα), Δημήτρης Παγώνης (Αίμων), Ελένη Ανδρικοπούλου (Άγγελος), Τάκης Χρυσικάκος (Οιδίπους ΙΙ, Τειρεσίας, Κάδμος).

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας



Πέμπτη 26 & Παρασκευή 27 Ιουλίου

Θέατρο

«Βάτραχοι» του Αριστοφάνη

Σκηνοθεσία: Κώστας Φιλίππογλου

Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας

Παίζουν με σειρά εμφάνισης: Λάκης Λαζόπουλος, Σοφία Φιλιππίδου, Δημήτρης Πιατάς και ο Αντώνης Καφετζόπουλος

Μαζί τους οι: Άννα Καλαϊτζίδου, Γιάννης Στεφόπουλος, Γιώργος Συμεωνίδης, Εριφύλη Στεφανίδου, Τάσος Δημητρόπουλος, Γιάννης Γιαννούλης, Δημήτρης Δρόσος, Ειρήνη Μπούνταλη, Φοίβος Συμεωνίδης, Χρήστος Κοντογεώργης, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος

Μουσικοί-Perfomers: Σταμάτης Πασόπουλος, Christoph Blum

Στον χορό συμμετέχει όλος ο θίασος.



Τρίτη 31 Ιουλίου

Θέατρο



«Παράξενο Ζευγάρι» του Νιλ Σάιμον

Σκηνοθεσία: Βλαδίμηρος Κυριακίδης

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Ζουγανέλης, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Βάσω Γουλιελμάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Γιώργος Χαζής, Ντίνος Σπυρόπουλος, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Ερμόλαος Ματθαίου.

Θεατρικές Επιχειρήσεις ΑΦΟΙ ΤΑΓΑΡΗ ΟΕ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

Τετάρτη 29 Αυγούστου

Θέατρο



«Ηλέκτρα» του Σοφοκλή

Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς

Σκηνοθεσία: Θάνος Παπακωνσταντίνου

Παίζουν: Αλεξία Καλτσίκη (Ηλέκτρα), Μαρία Ναυπλιώτου (Κλυταιμνήστρα), Αλέξανδρος Μαυρόπουλος (Ορέστης), Χρήστος Λούλης (Αίγισθος), Ελένη Μολέσκη (Χρυσόθεμις), Μάριος Παναγιώτου (Πυλάδης), Νίκος Χατζόπουλος (Παιδαγωγός)

Χορός: Ασημίνα Αναστασοπούλου, Σοφία Αντωνίου, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Νάντια Κατσούρα, Ελένη Κουτσιούμπα, Κλεοπάτρα Μάρκου, Μαρία Μηνά, Τζωρτζίνα Παλαιοθεοδώρου, Νάνσυ Σιδέρη, Καλλιόπη Σίμου, Δανάη Τίκου, Μαρία Χάνου.

Εθνικό Θέατρο



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου

Θέατρο

«Αγαμέμνων» του Αισχύλου

Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας

Σκηνοθεσία: Τσέζαρις Γκραουζίνις

Σκηνικά-Κουστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Παίζουν: Μαρία Πρωτόπαππα, Γιάννης Στάνκογλου, Αργύρης Πανταζάρας, Ιώβη Φραγκάτου και ο Θοδωρής Κατσαφάδος

Χορός: Μάρκος Γέττος, Δημήτρης Γεωργιάδης, Τάσος Θεοφιλάτος, Πανάγος Ιωακείμ, Δημήτρης Καραβιώτης, Ηλίας Μενάγιερ, Δημήτρης Μηλιώτης, Αλέξανδρος Μούκανος, Αλέξανδρος Μπαλαμώτης, Βασίλης Παπαγεωργίου, Κλέαρχος Παπαγεωργίου, Γιώργος Παπανδρέου

Stefi & Lynx Productions/ Arcadia Media – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου

Θέατρο



«Πλούτος» του Αριστοφάνη

Σκηνοθεσία: Nikita Milivojevic

Σκηνικά: Kenny MacLellan

Παίζουν: Γιώργος Γάλλος (Χρεμύλος), Μανώλης Μαυροματάκης (Καρίων), Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (Πλούτος), Μάνος Βακούσης (Βλεψίδημος), Γαλήνη Χατζηπασχάλη (Πενία), Γιάννης Κότσιφας (Ασκληπιός/ Χορός), Κώστας Κορωναίος (Γυναίκα Χρεμύλου/Δίκαιος/Χορός), Μιχάλης Τιτόπουλος(Συκοφάντης/Ερμής/ Χορός), Μαρία Διακοπαναγιώτου (Γυναίκα/ Χορός) & 9μελής χορός-μουσικών από την Κρατική Ορχήστρα Βελιγραδίου.

Εθνικό Θέατρο

Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου

Μουσική

Bryan Ferry – Tour 2018

Παρασκευή 21, Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου

Θέατρο

«Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη

Μετάφραση: Πολύβιος Δημητρακόπουλος

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας

Αντώνης Λουδάρος (Πραξαγόρα), Ηλίας Μελέτης (Βλέπυρος), Δημήτρης Σταρόβας (Γριά α’), Γιώργος Κωνσταντίνου (Γριά β’), Σοφία Μουτίδου (Γριά γ’), Ησαΐας Ματιάμπα (Θεράπαινα – Κορυφαία του Χορού), Ιβάν Σβιτάιλο (Άνδρας – γείτονας Χρέμη), Χάρης Γρηγορόπουλος (Χρέμης), Ησαΐας Ματιάμπα – Γιάννης, Τάκης Βαμβακίδης – Κρητικός (Κορυφαίοι του Χορού), Θανάσης Πατριαρχέας (Νέος), Βασίλης Παπαδόπουλος (Νέα)

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Δερβιτσιώτης Μάριος, Διακοσάββας Δημήτρης, Θάνος Τιμόθεος, Καρατζιώτης Γιώργος, Κουκουράκης Γιάννης, Κρικώνης Αστέρης, Μπανταδάκης Γιώργος, Μπούγιας Μάρκος, Οικονόμου Στέφανος, Παπαδημητρίου Βασίλης, Τσέλιος Δημήτρης, Φλωράτος Γιώργος

ΔΗΠΕΘΕ Σερρών & Αλέξανδρος Ρήγας

ΘΕΑΤΡΟ ΓΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Δευτέρα 4 Ιουνίου

Μουσική

Θανάσης Παπακωνσταντίνου – Σωκράτης Μάλαμας



Δευτέρα 18 Ιουνίου

Μουσική

Γιάννης Χαρούλης

Δευτέρα 25 Ιουνίου

Μουσική

Νατάσσα Μποφίλιου «Όμορφο Όνειρο» – Καλοκαίρι 2018



Παρασκευή 29 Ιουνίου

Μουσική

Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης – Ελένη Βιτάλη – «…δίχως σύνορα!»

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

Πέμπτη 30 Αυγούστου

Μουσική

Μάριος Φραγκούλης

O Mάριος Φραγκούλης ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη από τα έργα Άξιον Εστί, Canto General, Επιφάνεια Αβέρωφ, καθώς και σπάνια ερμηνευμένα τραγούδια που έγραψαν την δική τους ιστορία.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου

Μουσική

Κωστής Μαραβέγιας



ΠΡΟΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ (ΣΚΗΝΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ)

Από Σάββατο 19 έως Κυριακή 27 Μαΐου 2018

Προ-φεστιβαλική εκδήλωση

«Ερωτευμένα Άλογα»

Σύλληψη & Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Ελένη Δημοπούλου

Σκηνοθεσία: Ελένη Ευθυμίου

Ερμηνεύουν: Κλειώ Αντωνοπούλου, Νοεμή Βασιλειάδου, Χρύσα Γκούμα, Μαρία Δαχλύθρα, Μαργαρίτα Καϊναδά, Άννα Καλίντσεβα, Ευαγγελία Κεφάλα, Ευαγγελίνα Καρυοφύλλη, Βαγγέλης Κοσμίδης, Ηλίας Κουγιουμτζής, Γιώτα Κουϊτζόγλου, Θεανώ Κόντα, Νίκος Κυπαρίσσης, Άγγελος Κωνσταντίνου, Λωξάνδρα Λούκας, Δημήτρης Λύρας, Σοφία Μπλέτσου, Θάνος Νανάσης, Μιχάλης Ντολόπουλος, Θεανώ Παπαβασιλείου, Αργύρης Πνευματικός, Χρήστος Σιούμης, Αθηνά Σωτήρογλου, Δέσποινα Τριανταφυλλίδου, Νεφέλη Τσίντζου, Δανάη Τσορλίνη, Αλέξανδρος Χάτσιος

Ομάδα «Εν δυνάμει»

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 4ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΑΣΟΥΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Πέμπτη 7 Ιουνίου

Χοροθέατρο

«Βορεάδες»

Χορογραφία – Έρευνα: Πωλίνα Κρεμαστά

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Μπάμπης Παπαδόπουλος

Χορευτές: Γιώργος Αμέντας, Ερικέτη Ανδρεαδάκη, Θένια Αντωνιάδου, Ελένη Βλάχου, Αγγελική Δαλαγγέλη, Ραλλού Καρέλλα, Ναταλία Μπάκα, Γιάννης Σταυρόπουλος, Στέλλα Τριπολιτάκη

Ομάδα σύγχρονου χορού Creo

Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Ιουνίου

Χορός

«162 Dance Meetings»

Σύλληψη, Χορογραφία, Performance: Άρια Μπουμπάκη

Εικαστικό περιβάλλον, Ειδικές Κατασκευές, Κοστούμια: Ιωάννα Πλέσσα

Πέμπτη 14 Ιουνίου

Μουσική παράσταση

«Homesickness Blues» – Οι Έλληνες στο υπόγειο της Αμερικής

Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης

Παίζουν: Μαριλού Βόμβολου, Κατερίνα Σισίννι, Αφρούλη Μπέρσου

Μουσικοί επί σκηνής: The Speakeasies Swing Band!

Ομάδα Lotus Εaters – Θεσσαλικό θέατρο

Παρασκευή 15 Ιουνίου

Χοροθέατρο

«Δελτίο Ειδήσεων»

Ιδέα-Σκηνοθεσία: Βερονίκη Τσουγκράνη

Χορογραφία: Βερονίκη Τσουγκράνη και ομάδα χορού Β+6

Χορεύουν: Δέσποινα Κιουμουρτζίδου , Ευγενία Ψωμιάδου, Μαρία Πίσιου, Χριστίνα Σαπουνίδου, Νίκος Τσουρούκης, Σπύρος Χρηστάκης

Ηθοποιός: Στράτος Ανούδης

Ομάδα Σύγχρονου Χορού Β+6

Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Ιουνίου

Χορός

«Hubris»

Ομάδα Σύγχρονου Χορού ΚΙΝΑΙΣΘΗΣΗ σε συνεργασία με το Social Body Dance Lab.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

Τετάρτη 4 Ιουλίου

Μουσική

«Trio Koch»

Πρεσβεία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Τρίτη 11, Τετάρτη 12 & Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου

Μουσική παράσταση

«Duende – Το πνεύμα της γης» του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα

Μετάφραση κειμένου: Ολυμπία Καράγιωργα

Μετάφραση Ποιημάτων: Ανδρέας Αγγελάκης

Σύνθεση τραγουδιών-Διδασκαλία παράστασης-Ερμηνεία: Σταμάτης Κραουνάκης

Μουσική επεξεργασία: Σταμάτης Κραουνάκης, Βασίλης Ντρουμπογιάννης, Βάιος Πράπας, Γιώργος Ταμιωλάκης.

Συνομιλούν και ερμηνεύουν τα τραγούδια: Χρήστος Γεροντίδης, Κώστας Μπουγιώτης

Και οι μουσικοί: Πιάνο: Βασίλης Ντρουμπογιάννης, Τσέλλο: Γιώργος Ταμιωλάκης

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν



Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου

Χορός

«Hubris»

Ομάδα Σύγχρονου Χορού ΚΙΝΑΙΣΘΗΣΗ σε συνεργασία με το Social Body Dance Lab. [Πληροφορίες: Κατερίνα Αντωνιάδου | E. [email protected] | Τ. 6972 427-827]

ΦΟΥΑΓΙΕ ΕΜΣ



Παρασκευή 8 & Σάββατο 9 Ιουνίου

Παράσταση κουκλοθέατρου για μικρούς και μεγάλους



«Της μουσικής… τα νήματα»

Σκηνοθεσία: Nίκος Τόμπρος

Κατασκευή και εμψύχωση κούκλας: Νίκος Τόμπρος – Ελένη Παναγιώτου

Θέατρο Μαριονέτας ΑΝΤΑΜΑΠΑΝΤΑΧΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Πέμπτη 20, Παρασκευή 21 & Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου

Χοροθέατρο

«Πορνοστάρ – Η αόρατη βιομηχανία του σεξ» της Έλενας Πέγκα

Εμπνευσμένο από δύο ιστορίες του Ρομπέρτο Μπολάνιο

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ρήγος

Παίζουν: Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιάννης Νιάρρος, Θεοδώρα Τζήμου κ.ά.

Ελληνικό Φεστιβάλ

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ

Πέμπτη 13 & Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου

Παράσταση χορού – ηχητική εγκατάσταση

«Sound Μoves»

Χορός: Λία Βασδάρη, Μυρτώ Δελημιχάλη, Δέσποινα Καπουλίτσα, Δανάη Χριστακάκου

Μουσική σύνθεση: Σάκης Αμπατζίδης