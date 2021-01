110 χρόνια από τον θάνατό του Παπαδιαμάντη

H Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος χοροστάτησε, σήμερα, Κυριακή προ των Φώτων, 3 Ιανουαρίου 2021, στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι.

Αμέσως μετά την Απόλυση, ο Παναγιώτατος τέλεσε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής ενός εκ των σημαντικοτέρων Ελλήνων Λογοτεχνών, του αειμνήστου Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως, σήμερα, 110 ετών από την κοίμησή του.

Όλοι γνωρίζουμε τα αθάνατα διηγήματά του και τα άλλα κείμενά του”, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αναφερόμενος στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, και πρόσθεσε:

“Μας άφησε μία παρακαταθήκη ανεκτίμητη, την οποία σας προτρέπω να εγκολπωθείτε, να βιώσετε, και να προσπαθήσετε να την παραδίδετε στις επόμενες γενεές, στους νεοτέρους. Με αυτή την παρακαταθήκη την αγιασμένη, την ευωδιάζουσα Ορθοδοξία, αγιότητα, πνευματικότητα, με αυτή πρέπει να ζήσει το Γένος μας, και μάλιστα η νέα γενεά, και γι’ αυτό, για όσα μας προσέφερε ο κυρ Αλέξανδρος, είναι άξιο και δίκαιο να τον θυμηθούμε σήμερα στην επέτειο της κοιμήσεώς του και να προσευχηθούμε για την ανάπαυση της ψυχής του. Ας είναι αιωνία η μνήμη του!”

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες, γνωστός και ως «ο άγιος των ελληνικών γραμμάτων», «η κορυφή των κορυφών» κατά τον Κ. Π. Καβάφη. Έγραψε κυρίως διηγήματα, τα οποία κατέχουν περίοπτη θέση στη νεοελληνική λογοτεχνία.

Ο ίδιος σε ένα σύντομο αυτοβιογραφικό σημείωμα ιστορεί τη ζωή του:

Ἐγεννήθην ἐν Σκιάθῳ, τῇ 4 Μαρτίου 1851. Ἐβγήκα ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν Σχολεῖον εἰς τὰ 1863, ἀλλὰ μόνον τῷ 1867 ἐστάλην εἰς τὸ Γυμνάσιον Χαλκίδος, ὅπου ἤκουσα τὴν Α΄ καὶ Β΄ τάξιν. Τὴν Γ΄ ἐμαθήτευσα εἰς Πειραιᾶ, εἴτα διέκοψα τὰς σπουδάς μου καὶ ἔμεινα εἰς τὴν πατρίδα. Κατὰ Ἰούλιον τοῦ 1872 ὑπῆγα εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος χάριν προσκυνήσεως, ὅπου ἔμεινα ὀλίγους μῆνας. Τῷ 1873 ἦλθα εἰς Ἀθήνας καὶ ἐφοίτησα εἰς τὴν Δ΄ τοῦ Βαρβακείου. Τῷ 1874 ἐνεγράφην εἰς τὴν Φιλοσοφικὴν Σχολήν, ὅπου ἤκουα κατ’ ἐκλογὴν ὀλίγα μαθήματα φιλολογικά, κατ’ ἰδίαν δὲ ἠσχολούμην εἰς τὰς ξένας γλώσσας. Μικρὸς ἐζωγράφιζα Ἁγίους, εἶτα ἔγραφα στίχους, καὶ ἐδοκίμαζα νὰ συντάξω κωμῳδίας. Τῷ 1868 ἐπεχείρησα νὰ γράψω μυθιστόρημα. Τῷ 1879 ἐδημοσιεύθη Ἡ Μετανάστις ἔργον μου εἰς τὸ περιοδικὸν Σωτῆρα. Τῷ 1882 ἐδημοσιεύθη Οἱ ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν εἰς τὸ Μὴ χάνεσαι. Ἀργότερα ἔγραψα περὶ τὰ ἑκατὸν διηγήματα, δημοσιευθέντα εἰς διάφορα περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδας.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/papadiamantis-110-xronia-apo-ton-thanato-tou-to-patriarxiko-trisagio-sto-fanari

