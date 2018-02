Όλο το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2018

Κλασικός προσανατολισμός με ιδιαίτερη έμφαση στις μεγάλες ορχήστρες και τους διάσημους σολίστ στο Ηρώδειο, σύγχρονη αισθητική και νέες τάσεις στο θέατρο και στο χορό με μετακλήσεις ομάδων της διεθνούς πρωτοπορίας και αναθέσεις σε ταλαντούχους έλληνες καλλιτέχνες στην Πειραιώς 260. Αυτοί είναι οι άξονες του προγράμματος του φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, όπως τους ανακοίνωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε νωρίτερα από κάθε φορά όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρόπουλος για πολλούς λόγους: περισσότερος χρόνος για προετοιμασία και πρόβες, καλύτερη οργάνωση, καλύτερη συνεργασία με ελληνικούς και ξένους καλλιτεχνικούς οργανισμούς για συμπαραγωγές, καλύτερη επικοινωνία σε ελληνικά και διεθνή μέσα, εξεύρεση χορηγιών, δυνατότητα συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα κλπ. Να σημειώσω εδώ ότι και φέτος κάποιες παραγωγές του Φεστιβάλ υλοποιούνται χάρη στο 3ετές Πρόγραμμα ΕΣΠΑ που έχει πάρει το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου από το ΠΕΠ Αττικής.

Από φέτος θα υπάρχουν αγγλικοί υπέρτιτλοι σε όλες τις παραστάσεις, ενώ θα φτάσουν στην Αθήνα περισσότεροι από τους περσινούς 20 εκπρόσωπους φεστιβάλ για να δουν ελληνικές παραστάσεις θεάτρου και χορού. «Η εμπειρία του προηγούμενου χρόνου και η κριτική μας βοήθησε να οργανώσουμε πιο σωστά τη διάχυση των παραστάσεων στους χώρους και φυσικά, μειώσαμε και τον αριθμό των παραστάσεων θεάτρου, χορού και μουσικής: από 127 πέρσι, έχουμε 87 φέτος. Αυτό θα βοηθήσει στην καλύτερη προβολή και επικοινωνία, στην καλύτερη διαχείριση της δουλειάς για τους εργαζόμενους, αλλά φυσικά υπάρχει και η οικονομική διάσταση. Αν και θέλω να πω ότι το 2016 και ακόμα καλύτερα το 2017, χωρίς καθόλου έκτακτες χρηματοδοτήσεις, καταφέραμε να έχουμε, σπάνιο για το φεστιβάλ, πλεόνασμα» τόνισε ο κ. Θεοδωρόπουλος. Τέλος για την νέα οπτική ταυτότητα σημείωσε πως: « Έμπνευση για το σχεδιασμό της οπτικής ταυτότητας φέτος ήταν η σκηνική δημιουργία σαν πράξη μαγείας. Ο περφόρμερ, ο μουσικός, ο ηθοποιός, ο χορευτής ως δημιουργοί, ικανοί να κατασκευάσουν κόσμους υπερβατικούς, συμβολικούς και απρόβλεπτους. Η οντότητα-σύμβολο της αφίσας αποτελείται από έναν τέτοιο απρόβλεπο συνδυασμό: ένα πορτρέτο μιας πιθανής προτομής, το μάτι-θεατής, και τα τρία πόδια που εκφράζουν τη διαφορετικότητα, τη συλλογικότητα και την κίνηση – αλλά φυσικά, αυτή η ιδιαίτερη σύνθεση παραμένει πολύσημη και ανοιχτή στην ερμηνεία, κι αυτό είναι κυρίως που μας ενδιαφέρει».

Το πρόγραμμα με μια ματιά:

ΗΡΩΔΕΙΟ

Εθνική Λυρική Σκηνή, Ναμπούκκο

Νίκος Κυπουργός, Τα μυστικά της Εγνατίας

Il Pomo d’Οro – Maxim Emelyanychev, The Handel Mythology

Ελευθερία Αρβανιτάκη – ΤΑΚΙΜ, Την ίδια στιγμή

Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών – Βύρων Φιδετζής, Περουζέ

Bill Murray, Jan Vogler & friends, New Worlds

Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ, Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής

Sting

Αφιέρωμα στον Λευτέρη Παπαδόπουλο

Tchaikovsky Symphony Orchestra -Vladimir Fedoseyev

Καμεράτα – Joseph Calleja – Ramon Tebar

ΘΟΚ – Άρης Μπινιάρης, Πέρσες

Philarmonia Orchestra – Esa-Pekka Salonen

Calexico

Νάνα Μούσχουρη, Ένα μύθο θα σας πω

Καμεράτα – Γιώργος Πέτρου, Company

Αιμίλιος Χειλάκης – Μανώλης Δούνιας, Αντιγόνη

ΚΟΑ – Μάρτα Άργκεριχ – Θεοδοσία Ντόκου

ΚΟΘ – Ζωή Τσόκανου – Daniel Müller-Schott

Ταινιοθήκη της Ελλάδας – Δάφνις και Χλόη – Φ.Τσαλαχούρης

Nigel Kennedy, Bach meets Kennedy meets Gershwin

Εθνική Λυρική Σκηνή, Κάρμεν

Ναμπούκο, Δημήτρης Πλατανιάς

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ

Chloé Moglia, Horizon (και στην Πειραιώς)

Εθνικός κηπος

Θοδωρής Γκόνης, Εθνικός Kήπος

Αυλη του Μιετ

Χριστίνα Μαξούρη, 20+1 λαϊκά μεταπολεμικά τραγούδιa

Duo Aura, Classic Without Frontiers

Βασίλης Ρακόπουλος, Affection

Ωδείο Αθηνών

Young Greek Classics, Αφιέρωμα: Ντεμπυσσύ

Aqua Jazz Athens

Θερινός Κινηματογραφος Λαϊς & άλλοι χωροι

Σοφία Ντώνα, Σοφία Μπέμπεζα, Βασιλεία Στυλιανίδου, AMOQA, Beaver, Αφροδίτη

Ομάδα Ραφή – Αμάλια Μπένετ, Ιδομενέας

Χρηστίνα Γαρμπή, Ζεμφύρα

Δάφνη Κοκκίνη, Αγαθόφρων, Ο άτλας του συλλέκτη

ομάδα.pelma.Lia Haraki, The Performance Shop

Reverend Billy & the Stop Shopping Choir

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πολιτιστικοί περίπατοι

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Μπουκαπορτες πλοιων Αθανασία Αγοράκη, Γιούλη Καρναχωρίτη, Μυρτώ Πανάγου, Γέρος – έρως

Ιχθυοσκαλα Κερατσινιου Ομάδα Salvia Divinorum, Ίσαλος γραμμή: μια ωδή στη φθίση

Πλατεια Κοραη Καλλιτεχνική κολεκτίβα Influx (Xάρης Πεxλιβανίδης, Κορίνα Βασιλειάδου), Blind Date

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260

ΣΥΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Δημήτρης Κουρτάκης, Αποτυχημένες απόπειρες αιώρησης

στο εργαστήριό μου (σύνθεση Μπέκετ)

Θωμάς Μοσχόπουλος, Φαρενάιτ 451 (Μπράντμπουρυ – Τρυφώ)

Κωνσταντίνος Ρήγος, Πορνοστάρ της Έλενας Πέγκα

Elephas tiliensis, Οδυσσέας (επεισ. 11 & 18 Τζαίημς Τζόυς)

Ανέστης Αζάς – Πρόδρομος Τσινικόρης, Ελλάς Μονάχoυ

Άντζελα Μπρούσκου, Άγγελος εξολοθρευτής (Μπουνιουέλ)

blindspot theater group, Βρικόλακες (βασισμένο στον Ίψεν)

Νεοι δημιουργοι

Violet Louise, Παράξενες ιστορίες (Έντγκαρ Άλλαν Πόε)

Μάρθα Μπουζιούρη, Αμάρυνθος

Ελίζα Σόρογκα, Ρίζες

Αφιερωμα Λουλα Αναγνωστακη

Αναδρομική έκθεση – Εργαστήριο – Ημερίδα

Γιάννης Μόσχος, Η Πόλη

Ρούλα Πατεράκη, Εργοτάξιο Λούλα Αναγνωστάκη. Μέρες ανάγνωσης

Marlene Monteiro Freitasof ivory and flesh – statues also suffer

Ημεριδα Ενωσης Ελληνων Κριτικων Θεατρου

«Θεατρική Πρωτοπορία στην Ελλάδα του 21ου αιώνα»

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

Nature Theater of Oklahoma, To κυνήγι της ευτυχίας

Timofey Kulyuabin, Τρεις αδελφές

Proton Theatre – Kornél Mundruczó, Απομίμηση ζωής

Jaha Coo, Cuckoo

Mapa Teatro, Ο αποχαιρετισμός

Nowy Teatr – Krzysztof Warlikowski, We Are Leaving

Στο Μεγαρο μουσικής:

Toneelgroep – Ivo van Hove, Μετά την πρόβα / Περσόνα

Julien Gosselin, 1993

ΧΟΡΟΣ

Arkadi Zaides, Talos

Χριστίνα Γουζέλη & Paul Blackman, Τhe Art of Dying

Bruno Beltrão, Inoah

Marlene Monteiro Freitas, οf ivory and flesh (DNA)

Ηρώ Αποστολέλλη & Αγνή Παπαδέλη-Ρωσσέτου, Δωμάτια

El conde de Torrefiel, LA PLAZA

Γιάννης Μανταφούνης & Manon Parent, Sing the Positions

Boris Charmatz, enfant

Σταύρος Γασπαράτος, Rage Park

Ολοήμερη δράση: Μια μέρα γεμάτη χορό

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Παντελής Μάκκας, Αντιστολή

ΚΗΠΟΣ & ΠΡΟΑΥΛΙΟ

six d.o.g.s, ADD 2018

Leon of Athens, Xenos

Apurimac – Μαρίζα Ρίζου – Μάρθα Μορελεόν, Latin Party

Γιάννης Μπέζος – Ηρώ Μπέζου, Κρατώντας μια σπίθα…

Αthens Open Air Film Festival

Κρατική Ορχήστρα ΑθηνώνMartha Argerich – Θεοδοσία Ντόκου / Τιμητική προσκεκλημένη: Ντόρα Μπακοπούλου

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Κώστας Τσιάνος, Αχαρνείς του Αριστοφάνη

Τσέζαρις Γκραουζίνις, Αγαμέμνων του Αισχύλου

Εθνικό Θέατρο – Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, Πλούτος

του Αριστοφάνη

Εθνικό Θέατρο – Θ. Παπακωνσταντίνου, Ηλέκτρα

του Σοφοκλή

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, Θεσμοφοριάζουσες

του Αριστοφάνη

ΚΘΒΕ – Γιάννης Αναστασάκης, Ορέστης του Ευριπίδη

Κώστας Φιλίππογλου, Βάτραχοι του Αριστοφάνη

Γιάννης Κόκκος, Οιδίπους επί Κολωνώ του Σοφοκλή

Τσέζαρις ΓκραουζίνιςΑγαμέμνων / Αισχύλου (Κύκλος ΟΡΕΣΤΕΙΑ)

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Ομάδα Vasistas – Αργυρώ Χιώτη, Χοηφόροι

Κωνσταντίνος Ντέλλας, Αντιγόνη

Μάρθα Φριντζήλα, Προμηθέας Δεσμώτης

ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Στεφανία Γουλιώτη, Ευμενίδες

ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Διεθνές θερινό σχολείο αρχαίου δράματος

Παραστάσεις με τη συμμετοχή των σπουδαστών

Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

Πατρίσια Απέργη / Αερίτες

Αρχαίο Στάδιο Επιδαύρου

Ιωάννα Πορτόλου, Γιάννης Νικολαΐδης, Σεσίλ Μικρούτσικου / Ομάδα Griffon

Εκπαιδεύοντας το κοινό στο αρχαίο δράμα

Δημιουργική απασχόληση για παιδιά στην Επίδαυρο