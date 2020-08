Φωτεινή Ψυχίδου: Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση στον Σπύρο Πώρο(ΦΩΤΟ)

Τέρμα το κρυφτό. Η Φωτεινή Ψυχίδου και ο Σπύρος Πώρος είναι μαζί και δεν το κρύβουν. Η πρώην σύζυγος του Δημήτρη Κοργιαλά ανέβασε στον λογαριασμό της στο Facebook φωτογραφίες από τις διακοπές τους από την όμορφη Κεφαλονιά.

Η δημοσιογράφος με δύο απανωτές αναρτήσεις έκανε σαφές ότι οι δυο τους είναι ζευγάρι. Την περασμένη Δευτέρα η δημοσιογράφος έγραψε: «My destin(y)ation», δηλαδή το πεπρωμένο μου και ο προορισμός μου και ανέβασε τις παρακάτω φωτογραφίες:

Ενώ χθες το απόγευμα ξαναχτύπησε με ακόμα δύο ακόμα φωτογραφίες κάνοντας ερωτική εξομολόγηση στον Σπύρο Πώρο γράφοντας: «The one and only ever existed in my life…

True happiness…», δηλαδή «Ο ένας και μοναδικός που υπήρξε ποτέ στη ζωή μου… Πραγματική ευτυχία».