Φήμες ότι αποχωρεί από το “Open” η Δέσποινα Βανδή

Η Δέσποινα Βανδή πριν από μερικές μέρες μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανακοίνωσε πως η ταξιδιωτική εκπομπή που έκανε με τίτλο «My Greece» ολοκληρώθηκε.

«Και κάπου εδώ τελειώνουν τα ταξίδια μας καθώς λόγω συνθηκών COVID-19 δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μιας και η εκπομπή έχει να κάνει με τους ανθρώπους του κάθε τόπου τις συνήθειες τους και τον πολιτισμό με ο,τι συνεπάγεται…

Η Ναξος λοιπόν είναι ο επίλογος μας…

Ευχαριστώ παρα πολύ όλους τους συνταξιδιώτες μου ,τον Κώστα που αρχίσαμε να μιλάμε γιαυτην την εκπομπή 3 χρονια πριν,

τον Βαγγέλη που μετέφερε τη γνώση του για τη γαστρονομία της κάθε περιοχής και μοιράστηκε μαζί μας τις συνταγές του,τον Αντρέα για το οργανωτικό του δαιμόνιο, την Αγγελική μας που ήξερε τόσα σα να είχε πάει από δυο φορές στο κάθε μέρος τον Τεο για τη φροντίδα του και όλους τους mygreecians που λάτρεψα γιατί ένιωθα πως πέρα από το ότι επεδίωκαν το καλύτερο αποτέλεσμα χαίρονταν σαν παιδιά που ήταν πενταήμερη!

Και φυσικά τον Νίκο Κοκλωνη που πίστεψε στην ιδιαιτερότητα της εκπομπής και έγινε ο παραγωγός μου τη δεύτερη αυτή χρονια!

Σας αγαπάω ομαδάρα μου…θα μου λείψετε…», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά η Δέσποινα Βανδή θα παραμείνει στο Open μέχρι και την ολοκλήρωση του Just the 2 of us. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες τον Ιανουάριο του 2021 θα αλλάξει τηλεοπτική στέγη και θα βρεθεί στο Mega. Η τραγουδίστρια θα συνεχίσει τη συνεργασία της με την εταιρεία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη. Μάλιστα, έκανε γνωστό πως από την πλευρά του τηλεοπτικού σταθμού ακούγεται πως ενδεχομένως η τραγουδίστρια να παρουσιάσει το Celebrity Game Night.

Σε άλλο σημείο ειπώθηκε ότι η Δέσποινα Βανδή θα παρουσιάσει το X-Factor, ωστόσο αυτή τη φορά μέσω της συχνότητας του Mega.

Πάντως το τελευταίο διάστημα υπάρχει έντονη φημολογία πως η εταιρεία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη σιγά-σιγά φεύγει από το Open και πηγαίνει στο Mega.