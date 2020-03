Το Eurogroup στηρίζει Ελλάδα – Απόλυτη ευελιξία του Συμφώνου Σταθερότητας

To “whatever it takes” του Eurogroup είπαν σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης. To Eurogroup αποφάσισε δημοσιονομικά μέτρα ύψους περίπου 1% του ΑΕΠ, κατά μέσο όρο, για το 2020 για την υποστήριξη της οικονομίας, επιβεβαίωσε την χρήση της ευελιξίας που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και ενέκρινε όλες τις πρωτοβουλίες της Κομισιόν και της ΕΚΤ.

Οι υπουργοί συμφώνησαν της ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των προσωρινών δημοσιονομικών μέτρων που θα ληφθούν ως απάντηση στον κορονοϊό (COVID-19) θα εξαιρεθούν κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με της δημοσιονομικούς κανόνες, της στόχους και της απαιτήσεις της ΕΕ.

Το Eurogroup συζήτησε και την έκθεση μεταμνημονιακής εποπτείας για την Ελλάδα. «Καλωσορίζουμε την καλή πρόοδο που έχει γίνει. Η Ελλάδα έχει καταφέρει για 5η συνεχή χρονιά να επιτύχει τους στόχους της. Η Ελλάδα θα μπορεί να κάνει πλήρη χρήση της ευελιξίας για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τον κορονοϊό», είπε ο Πρόεδρος Σεντένο.

«Μιλήσαμε πολύ σύντομα για την Ελλάδα, η έκθεση είναι θετική, παρόλο που υπάρχουν κάποιες αδυναμίες. Ήμουν στην Αθήνα πριν από μία εβδομάδα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει δύο μεγάλες κρίσεις, την πανδημία του κορονοϊού και το μεταναστευτικό. Οπότε η Ελλάδα χρειάζεται βοήθεια και υποστήριξη», είπε ο επικεφαλής του ΕΜΣ Κλάους Ρέγκλινγκ.

«Εντυπωσιάστηκα από την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να συνεχίσει το πρόγραμμα παρά τις εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός μου είπε: η Ελλάδα πρέπει να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις», τόνισε.

Πάντως, δεν απάντησαν στην ερώτηση μας για τα πρωτογενή πλεονάσματα. «Βάλαμε κάτω τα πρώτα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Έχουμε μέχρι στιγμής δεσμευτεί να παράσχουμε διευκολύνσεις ρευστότητας ύψους τουλάχιστον 10% του ΑΕΠ, οι οποίες συνίστανται σε συστήματα δημόσιας εγγύησης και αναβαλλόμενες φορολογικές πληρωμές. Αυτοί οι αριθμοί θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγαλύτεροι», είπε ο Πρόεδρος Μάριο Σεντένο. Μία φορά την εβδομάδα, οι υπουργοί θα είναι σε επικοινωνία για τα επόμενα βήματα.