Συνεχίζεται η διαδικασία κατ’ οίκον διανομής συγγραμμάτων στους φοιτητές, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 11 Ιανουαρίου.

Ολοκληρώνεται στις 11 Ιανουρίου η διαδικασία κατ οίκον διανομής συγγραμάτων στους φοιτητές σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι δηλώσεις των διδακτικών συγγραμμάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ολοκληρώθηκαν φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020. Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, ανήλθαν σε 251.825 και το πλήθος των δηλωθέντων συγγραμμάτων σε 1.377.788, όντας περισσότερα από τα αντίστοιχα των προηγούμενων ετών. Αμέσως μετά, ξεκίνησε η διαδικασία της κατ’ οίκον διανομής τους στους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), με ευθύνη και δαπάνη των εκδοτικών οίκων και τελικούς διεκπεραιωτές τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών.

Ως προθεσμία ολοκλήρωσης της κατ’ οίκον διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων ορίστηκε η 11η Ιανουαρίου 2021, επίσης νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά: για παράδειγμα, το χειμερινό εξάμηνο 2018-19, η προθεσμία ολοκλήρωσης της διανομής είχε οριστεί από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, μετά από τρεις παρατάσεις, στις 8 Φεβρουαρίου 2019! Αυτό, ως απάντηση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επειδή αναρωτάται για την ως άνω καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των συγγραμμάτων, και δυστυχώς ανάμεσα στους βουλευτές που αναρωτώνται είναι και βουλευτές που έχουν διατελέσει στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας διανομής των συγγραμμάτων και έχοντας υπόψη το ιδιαίτερα σύνθετο και απαιτητικό όλο εγχείρημα, το οποίο υλοποιείται σε μία έντονα επιβαρυμένη περίοδο για τις εταιρείες ταχυμεταφορών, λόγω του μεγάλου όγκου των αποστολών από τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι σήμερα (lockdown και εορταστική περίοδος), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους εκπροσώπους των εκδοτών και των εταιρειών ταχυμεταφορών, παρακολουθώντας την πορεία παράδοσής τους προς τους φοιτητές. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία (24 Δεκεμβρίου 2020), τα οποία προέρχονται από δεδομένα τα οποία απέστειλαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ. μέλη του Συλλόγου Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων (Σ.Ε.Ε.ΒΙ.), έχει παραδοθεί προς τις εταιρείες ταχυμεταφορών το 99,5% των συγγραμμάτων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η παράδοση των συγγραμμάτων από τις εταιρείες ταχυμεταφορών στους φοιτητές, με τον μεγαλύτερο όγκο να έχει ήδη διεκπεραιωθεί.

Ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλης Διγαλάκης έχει επικοινωνήσει τόσο με τις εταιρείες ταχυμεταφορών, ζητώντας τους να θέσουν σε απόλυτη προτεραιότητα τις παραδόσεις των συγγραμμάτων στους φοιτητές, όσο και με τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων της χώρας, ζητώντας τους να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας και της παράδοσης των συγγραμμάτων στον προγραμματισμό της επερχόμενης εξεταστικής περιόδου.

Για το ζήτημα της ολοκλήρωσης της διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων, ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλης Διγαλάκης δήλωσε: «Η κατ’ οίκον διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων ήταν η μόνη δυνατή και ρεαλιστική επιλογή προκειμένου οι φοιτητές να λάβουν τα συγγράμματά τους στο χειμερινό εξάμηνο εν μέσω

ειδικών συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Γνωρίζαμε εξαρχής τη δυσκολία του όλου εγχειρήματος, καθώς οι εταιρείες ταχυμεταφορών αναμενόταν να έλθουν αντιμέτωπες με έναν πρωτόγνωρο φόρτο εργασίας, γι’ αυτό και υπήρξε έγκαιρος ορισμός του πλαισίου και της διαδικασίας διεξαγωγής, καθώς και διαρκής παρακολούθηση και επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς. Επειδή το δικαίωμα των φοιτητών στο σύγγραμμα είναι αδιαπραγμάτευτο, όλοι οι εμπλεκόμενοι θα συνεχίσουν να καταβάλουν τις μέγιστες προσπάθειες και τις επόμενες ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθεί στο ακέραιο και έγκαιρα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων, όπως άλλωστε έγινε και στο εαρινό εξάμηνο».