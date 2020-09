Σκληρή κριτική στον Αντετοκούνμπο για την απάντησή του σε ερώτηση δημοσιογράφου(VIDEO&ΦΩΤΟ)

Οι Μπακς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Χιτ στο Game 1 και η πίεση που δέχονται είναι μεγάλη. Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, στην κανονική διάρκεια, ήταν η καλύτερη ομάδα της Περιφέρειας αν όχι της λίγκας και στα playoffs αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ήταν στα γνωστά του στάνταρ, το Μαϊάμι κατάφερε και πάλι να τον περιορίσει σημαντικά και φαίνεται πως ο τρόπος που τον αντιμετωπίζουν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός.

Πάντως ο Έλληνας σταρ δέχεται κριτική, όχι για την απόδοση του, αλλά για μια απάντηση που έδωσε σχετικά με την άμυνα. Ρωτήθηκε αν ζήτησε να μαρκάρει τον Τζίμι Μπάτλερ, που έβαλε 40 πόντους και εκείνος ρώτησε τον δημοσιογράφο τι ερώτηση είναι αυτή που του έκανε, ενώ παράλληλα απάντηση πως δεν ζήτησε κάτι τέτοιο.

Με δεδομένο ότι αναδείχτηκε πριν από μερικές ημέρες καλύτερος αμυντικός της λίγκας, η κριτική που δέχεται η απάντηση του είναι έντονη και αρκετοί έχουν σπεύσει να δηλώσουν πως το προφανές θα ήταν να θέλει ο Γιάννης να «κλειδώσει» τον καλύτερο παίκτη της αντίπαλης ομάδας. Ο Τζέφερσον έκανε την αρχή στην κριτική, ακολούθησε ο Αζάια Τόμας, ο Πέρκινς, ο Τσάνινγκ Φράι, ο Μπεν Γκόλιβερ ήταν μερικοί από εκείνους που έκριναν αρνητικά την απάντηση και βασικά την διάθεση του Γιάννη.

Βέβαια η σειρά είναι μεγάλη και ότι το Game 1 δεν βγήκε στους Μπακς πιθανότατα δεν σημαίνει τίποτα, αλλά όσο ο Γιάννης μαζεύει ατομικούς τίτλους, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η κριτική που δέχεται.

Rich I was asking this all night, why if you are the best player on the court and Defensive player of the year would you not want to guard the guy BbQing the rest of your team? https://t.co/4IBRTP6H6v — Channing Frye (@channingfrye) September 1, 2020

He asked that cuz you are the Defensive player of the year and Jimmy just had a career high 40. My question is why did YOU ask him why did he ask that question 🤷🏽‍♂️🤔 https://t.co/J69zIzKOty — Richard Jefferson (@Rjeff24) September 1, 2020

As a competitor and DPOY that’s your job to take that assignment. I know Marcus smart, Avery Bradley, kawhi woulda been like FOH I’m guarding him. https://t.co/kEHStlPiJU — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) September 1, 2020

Bucks’ Giannis Antetokounmpo on whether he asked to switch onto Heat’s Jimmy Butler during late-game explosion: “To guard him? No, I didn’t. Why would you ask that? I’ll do whatever coach wants me to do.” pic.twitter.com/IFpR5pk1s1 — Ben Golliver (@BenGolliver) September 1, 2020



Πηγή:gazzetta.gr