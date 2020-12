Πότε ξεκινά η κατασκευή των Πύργων στο Ελληνικό

ρος το τέλος της επόμενης χρονιάς- αρχές του 2022 αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για τα ψηλά κτίρια- τοπόσημα του Ελληνικού, αν και οι πρώτες εργασίες για τα έργα υποδομών εντός της έκτασης θα έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, πιθανότατα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021, αμέσως μετά τις υπογραφές με το Ελληνικό Δημόσιο για το ‘’οικονομικό’’ κλείσιμο της συναλλαγής.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Oδυσσέας Αθανασίου, στο περιθώριο της έκτακτης γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, «η διαδικασία ολοκλήρωσης των απαραίτητων συνθηκών, οι οποίες, όταν εκπληρωθούν θα μας επιτρέψουν να μπουν οι τελικές υπογραφές, προχωρούν κανονικά και πιστεύουμε ότι όντως στους πρώτους μήνες θα αποκτήσουμε τις μετοχές. Η εταιρεία προχωρά πυρετωδώς σε τρεις βασικούς άξονες, καταρχάς την κατεδάφιση των κτιρίων που ολοκληρώθηκαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εκεί όπου ήταν η παλιά Ολυμπιακή για να αρχίσουν οι εργασίες περίφραξης, ενώ προχωρούν και τα έργα σε επίπεδο μελετών. Στα πρώτα έργα που θα ξεκινήσουν εντός του 2021, μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα είναι αυτά για τις υποδομές, τους δρόμους, την ύδρευση, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κ.τ.λ.. Προχωράμε κανονικά, ώστε να προχωρήσουμε εντός του 2021 στην έκδοση των οικοδομικών αδειών και στο τέλος της χρονιάς- αρχές επόμενης να ξεκινήσουν τα κατασκευαστικά έργα στα κτίρια- τοπόσημα».

«Προχωράμε με πυρετώδεις ρυθμούς ώστε όταν γίνει η μεταβίβαση, να μην είμαστε στο σημείο μηδέν, αλλά να έχουμε προχωρήσει ως ένα βαθμό για να κερδίσουμε χρόνο», ανέφερε από την πλευρά του, ο κ. Τάσος Γιαννίτσης, πρόεδρος της Lamda Development, προσθέτοντας ότι η εταιρεία έχει ήδη μπεί στη νέα της φάση με το έργο του Ελληνικού και τα στελέχη του ομίλου καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του project με έκτακτες πιέσεις.

Οι κοινοπραξίες

Την ίδια στιγμή, προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς και οι διαδικασίες για τις επιμέρους συμφωνίες- κοινοπραξίες που θα καταρτίσει η Lamda για τα επιμέρους έργα εντός της έκτασης. Ηδη, η πρώτη συμφωνία ύψους 300 εκατ. ευρώ ανακοινώθηκε από κοινού με την ΤΕΜΕΣ του ομίλου Κωνσταντακόπουλου και τη συμμετοχή του Olayan Group, για την ανάπτυξη των δύο ξενοδοχείων, ενώ προχωρούν οι συζητήσεις και για άλλες δύο κοινοπραξίες , για τον Πύργο με χώρους γραφείων και ξενοδοχείου στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και τον οικιστικό Πύργο επί της Παραλιακής «που θέλουμε να ξεκινήσουν εντός των επόμενων 15 μηνών», όπως ανέφερε ο κ. Αθανασίου. Στις διαδικασίες των προσφορών που έχουν αναλάβει οι Deloitte και Savills από το χώρο των εξειδικευμένων συμβούλων real estate, «θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν τόσο Ελληνες όσο και ξένοι επενδυτές με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021».

Malls και πανδημία

Πέραν του Ελληνικού, εν μέσω πανδημίας και δή εορτών, πλήγμα για τον όμιλο αποτελούν οι περιορισμοί στο λιανεμπόριο με άμεσο αντίκτυπο στα malls του ομίλου (The Mall Athens, Golden Hall, Mediteranean Cosmos), όπου πλέον λειτουργεί η μέθοδος της ‘’παραλαβής εκτός’’ -click away. «Αναμφισβήτητα μας πλήττει αυτή η κατάσταση με την πανδημία, ωστόσο στεκόμαστε δίπλα στους καταστηματάρχες, τηρώντας όλα τα μέτρα της Πολιτείας κι ακολουθώντας τις αποφάσεις για μείωση των ενοικίων», ανέφερε ο κ. Αθανασίου. Το click away, σύμφωνα με τη διοίκηση της Lamda, λειτουργεί ομαλά κι εξυπηρετεί καταστηματάρχες και καταναλωτές.