Παγώνη: Να ανοίξουν τα σχολεία με τεστ σε μαθητές και καθηγητές κάθε εβδομάδα

Την ανάγκη να ληφθούν αυστηρά μέτρα τόσο για τη λειτουργία των σχολείων όσο και για τη λειτουργία της αγοράς, καθώς η Αττική βρίσκεται οριακά στο κόκκινο, τόνισε η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Ματίνα Παγώνη.

Μιλώντας στον “ΣΚΑΪ” ανέφερε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, καθώς τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει αυξηθεί οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, ασκώντας αρκετή πίεση στο σύστημα υγείας. «Αυτή τη στιγμή 268 ασθενείς είναι σε ΜΕΘ και 1.100 σε απλές κλίνες Covid σε όλη την Ελλάδα», επισήμανε.

«Η Επιτροπή είναι σε πολύ δύσκολη φάση, γιατί υπάρχουν πιέσεις και δεν έχουν όλοι την ίδια άποψη. Οι πιέσεις έχουν να κάνουν με τα καταστήματα που πρέπει να δουλέψουν, με την οικονομία. Η κατάσταση δεν είναι δραματική, απλώς προσπαθούν να προλάβουν να μη γίνει δραματική. Πρέπει να γίνει μια σωστή διαχείριση και με σωστά μέτρα. Με τα κρούσματα που έχουμε σήμερα, αν αυξηθούν τα τεστ πάνω από τις 35.000 και πάμε γύρω στις 50.000 καθημερινά και προσέξουμε τα μέσα μεταφοράς, μπορούν να ανοίξουν τα σχολεία με μεγάλη προσοχή και με τεστ κάθε εβδομάδα σε μαθητές και καθηγητές», σημείωσε η κ. Παγώνη.

Σε ό,τι αφορά στην αγορά, δήλωσε ότι αν υπάρξει έλεγχος του συνωστισμού στα μεγάλα καταστήματα και στα εμπορικά κέντρα, μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. «Επειδή η Αττική έχει πολύ υψηλό ιικό φορτίο κι έχει τα περισσότερα κρούσματα, θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για να συνεχίσει η αγορά να λειτουργεί«, κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, Νίκος Καπραβέλος υπογράμμισε ότι πρέπει να αποφευχθεί ένα τρίτο κύμα.

«Επειδή εμείς στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα ζήσαμε έναν εφιάλτη με τη σφοδρότητα του δεύτερου κύματος, ο εφιάλτης μας είναι η σφοδρότητα του τρίτου κύματος. Πρέπει να αποτρέψουμε αυτή τη σφοδρότητα, γιατί δεν υπάρχει πολιτική μαζικών εμβολιασμών λόγω της διαθεσιμότητας των εμβολίων, ο ιός έχει γίνει πιο επικίνδυνος και οι καιρικές συνθήκες των ευνοούν πάρα πολύ. Για αυτό πρέπει να υπάρξει προσοχή στη χαλάρωση και να γίνει με αυστηρά υγειονομικά κριτήρια. Να μη ληφθούν οριζόντια μέτρα, να μην κλείσουν τα πάντα. Πρέπει όμως να τεθούν χρονικοί περιορισμοί, τα SMS ήταν μια κοροϊδία, όλος ο κόσμος ήταν έξω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/pagoni-se-skai-na-anoiksoun-ta-sxoleia-me-test-se-mathites-kai-kathigites-kathe-evdomada

