H Κατερίνα Παπουτσάκη, πήρε τους γιους τους και πήγαν… παραλία. Η ηθοποιός φόρεσε το μπικίνι της και μαζί με τα δύο αγόρια της έκαναν το πρώτο τους μπάνιο για την θερινή σεζόν και φάνηκαν να το απολαμβάνουν.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα παιχνίδια μέσα στο νερό δεν έλειψαν, όπως και οι αναμνηστικές φωτογραφίες, τις οποίες δημοσίευσε η Κατερίνα στο Instagram. «A day at the beach with my boys #pikounaki #maximaki» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που τις συνόδευε.