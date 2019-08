Οι επενδυτές ακινήτων επιστρέφουν στην Ελλάδα

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία οικονομικής αβεβαιότητας στην Ελλάδα, το κλίμα αντιστρέφεται και οι διεθνείς επενδυτές επιστρέφουν μαζικά. Μετά από χρόνια εικασιών για ένα Grexit, όταν φαινόταν σίγουρο ότι η ταραγμένη χώρα θα έφευγε κακήν κακώς από την ΕΕ, τώρα είναι όλο και πιο πιθανό ότι αυτό θα γίνει με το Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρουν σε άρθρο τους οι Sunday Times.

Η κατάσταση στην Ελλάδα εξακολουθεί να μην είναι τέλεια – η οικονομία έχει συρρικνωθεί κατά ένα τέταρτο από την έναρξη της κρίσης το 2009 και θα χρειαστούν χρόνια για να εξοφλήσει η χώρα τα τεράστια χρέη της. Αλλά προς το παρόν, η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί, με μια λάμψη ανάπτυξης, και οι επενδυτές επιστρέφουν με ανανεωμένη διάθεση, γράφει το δημοσίευμα.

Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στο πολυτελές θέρετρο Amanzoe που διοικείται από το ξενοδοχειακό συγκρότημα Aman, βόρεια του Πόρτο Χέλι στους λόφους της Πελοποννήσου, περίπου δυόμισι ώρες με το αυτοκίνητο από την Αθήνα. Με θέα τον Αργοσαρωνικό Κόλπο, το θέρετρο είναι ένα από τα ολοένα και περισσότερα παραδείγματα όπου οι αγοραστές μπορούν να επενδύσουν σε ακίνητα που προσφέρουν ανέσεις και υπηρεσίες ξενοδοχείου.

Σχεδιασμένο από τον Ed Tuttle, αγαπημένο του ομίλου Aman, οι κατοικίες έχουν συνήθως τρία έως έξι υπνοδωμάτια, μαζί με ιδιωτικές πισίνες, αίθουσες κινηματογράφου, κουζίνες και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, συμπεριλαμβανομένων των εστιατορίων, του σπα και του γυμναστηρίου.

Οι αγοραστές στο Amanzoe έχουν επίσης πρόσβαση στο beach club, περίπου δέκα λεπτά με το αυτοκίνητο, το οποίο διαθέτει εστιατόριο, πισίνα και πολλά παραθαλάσσια δωμάτια που μπορούν να ενοικιαστούν για τη νύχτα. Η απόσταση από τη θάλασσα μπορεί να αποτρέψει ορισμένους επενδυτές που προτιμούν την άμεση πρόσβαση στην παραλία.

Αυτή τη χρονιά η Dolphin Capital ξεκίνησε την κατασκευή έξι βιλών, δίπλα τις υπάρχουσες μεγαλύτερες κατοικίες Amanzoe γύρω από το θέρετρο. Οι βίλες διατίθενται από €3,2 εκατομμύρια.

Η τάση για διαβίωση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα είναι δημοφιλής στους διεθνείς αγοραστές, ιδιαίτερα εκείνους που αναζητούν ένα ακίνητο όπου θα μπορούν να κατοικούν για μερικές εβδομάδες το χρόνο και να αποτελεί μια σταθερή ροή εισοδήματος τις υπόλοιπες μέρες.

Η εμπιστοσύνη στους αγοραστές που επενδύουν σε κατοικίες με ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις είναι τόσο μεγάλη που η Dolphin έφερε πρόσφατα ένα νέο θέρετρο One & Only στην Κέα των Κυκλάδων, με 40 ιδιωτικές κατοικίες. Tο θέρετρο θα διαθέτει τρία εστιατόρια και δύο μπαρ, καθώς και ένα σπα και ένα πρόγραμμα για παιδιά.

Oι βίλες των δύο υπνοδωματίων κοστίζουν από €3,2 εκατομμύρια.

Για τους Βρετανούς αγοραστές, η γοητεία της Ελλάδας εξακολουθεί να βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στις αυτόνομες βίλες, συχνά στα νησιά, σύμφωνα με τον Andrew Langton του Aylesford International, πρακτορείο ακινήτων.

Οι πράκτορες που πωλούν δευτερεύουσες κατοικίες αναφέρουν μια αύξηση στις πωλήσεις στα κορυφαία ακίνητα της αγοράς, αλλά λένε ότι η κατάσταση είναι όλο και πιο στάσιμη καθώς οι αγοραστές περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί το Brexit. Η πτώση της αξίας της λίρας στο χαμηλότερο επίπεδό της σε δέκα χρόνια δεν ευνοεί τους Βρετανούς που αγοράζουν στην ευρωζώνη.

The view from an Amanzoe villa

Η θέα από μια βίλα του Amanzoe

«Το μεγαλύτερο μέρος των πελατών που είχαμε ήταν άνθρωποι που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν και να γράψουν ένα βιβλίο» λέει ο Langton. «Στην Κέρκυρα έχουμε πουλήσει αρκετή γη σε ανθρώπους που θέλουν να χτίσουν ένα σπίτι, γνωρίζοντας ότι μπορούν στη συνέχεια να έχουν μια υπέροχη συνταξιοδότηση».

Ο Langton προβλέπει επίσης ότι θα μπορούσε να υπάρξει έκρηξη στις πωλήσεις ακινήτων αν ο Jeremy Corbyn γίνει πρωθυπουργός. «Σε περίπτωση μιας πραγματικά εχθρικής κυβέρνησης Corbyn πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι πρόκειται να πάρουν μερικές γρήγορες αποφάσεις.»

Ο Marcus Gondolo-Gordon, ιδρυτής της Incognito Property, αναφέρει επίσης την αυξημένη κίνηση στην αγοράς πολυτελών ακινήτων, με τους αγοραστές να ανταποκρίνονται στην αυξημένη σταθερότητα που έρχεται με την ελληνική κεντροδεξιά κυβέρνηση. Ο ίδιος λέει: «Στην κορυφή της αγοράς ακινήτων, όπου οι άνθρωποι δεν ενοχλούνται πραγματικά από τις διακυμάνσεις των νομισμάτων ή ακόμα και από την πολιτική αβεβαιότητα, η αγορά έχει εκτοξευθεί».

Στην Κέρκυρα δύο ακίνητα άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ έχουν πωληθεί τον τελευταίο μήνα, κάτι που προηγουμένως συνέβαινε κάθε τέσσερα έως πέντε χρόνια. Οι αγοραστές με πιο μέτριους προϋπολογισμούς θα μπορούσαν να σκεφτούν ένα κομψό σπίτι τεσσάρων υπνοδωματίων στην Ανάληψη, σε μικρή απόσταση με τα πόδια από τις παραλίες Δασιά και Μπαρμπάτι.

Οι τυπικοί προϋπολογισμοί των βρετανών αγοραστών για μια εξοχική κατοικία στην Ελλάδα κυμαίνονται από €500.000 έως € 700.000 και αυξάνονται σε τοποθεσίες όπως τα νησιά του Ιονίου. Στην Κέρκυρα, οι αγοραστές των Παξών, της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου είναι κυρίως συνταξιούχοι ζευγάρια που αναζητούν μικρά σπίτια με κήπους, καταλήγουν οι Sunday Times.