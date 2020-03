Ξύλο σε ζωντανή μετάδοση σε ακροδεξιό Ιρλανδό στη Μυτιλήνη(VIDEO)

Αντιφασίστες επιτέθηκαν στον εθνικιστή επισκέπτη της χώρας μας που κατέφθασε για να συμπαρασταθεί στους ομοϊδεάτες του σε Λέσβο και Έβρο. Την ώρα που περιχαρής μετέδιδε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την «ανταπόκρισή» του από το νησί βρέθηκε εμπρός σε μια ομάδα αγνώστων που όπως φανερώνουν οι εικόνες δε φαίνεται να τον καλωσόρισαν.

Θυμίζουμε πως λίγες μέρες πριν είχαμε την παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα εξαιτίας δημοσιευμάτων τα οποία αποκάλυπταν την έλευση Γερμανών νεοναζί στον Έβρο και τα νησιά.

In response & as a reminder that not an inch of space should be left to the murderous fascists .. @enough14 @dromografos

Irish #fascist @rowanwcroft, is currently visiting #Greece .. Anti-fascists, attacking him live on camera .. 📹 v/ @AIAIreland #AntiReport pic.twitter.com/APVBIODbWj

— mr.w0bb1t 🌐 (@_w0bb1t_) March 13, 2020