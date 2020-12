Νέο «όχι» για αλλαγή στο ωράριο απαγόρευσης της κυκλοφορίας

Ικανοποίηση στην κυβέρνηση από τον μειωμένο αριθμό των κρουσμάτων που δημιουργεί ελπίδες για την αναχαίτιση της πανδημίας. Νέα δεδομένα στην αγορά με το click away. Καμία αλλαγή στο ωράριο απαγόρευσης της κυκλοφορίας Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.

Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν ελπίδες ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού μπορεί πλέον να έχει αντίστροφη πορεία και να τιθασευτεί. Η τάση μείωσης του επιδημιολογικού φορτίου που παρατηρείται τα τελευταία 24ωρα κι επιβεβαιώνεται από τους αριθμούς του ΕΟΔΥ (693 κρούσματα χθες, ήτοι στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 20 Οκτωβρίου) είναι ασφαλώς ενθαρρυντική.

Αλλά αυτό είναι και κάτι που ειδικοί και κυβέρνηση θα περίμεναν νωρίτερα, ιδιαίτερα με δεδομένο πως το lockdown ισχύει πλέον σχεδόν για 40 μέρες. Εν πάση περιπτώσει, παρά το μελανό σημείο που συνιστούν οι επιπλέον 85 θάνατοι που καταγράφηκαν χθες, ακόμη και ο αριθμός των διασωληνωμένων άρχισε να εμφανίζει πτωτικές τάσεις. Αλλά το σημαντικότερο είναι ο δείκτης θετικότητας, ο οποίος για ένα ακόμη 24ωρο κινείται στα όρια του 4% που έχουν θέσει οι ειδικοί ως «ταβάνι».

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος παραμένει ο εφησυχασμός που θα μπορούσε να φέρει μια νέα «έκρηξη» κρουσμάτων και ν’ αυξήσει και πάλι την πίεση στο σύστημα υγείας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα νέα δεδομένα που ισχύουν από χθες με το «click away» των εμπορικών καταστημάτων, αλλά και το άνοιγμα σήμερα των κομμωτηρίων και των βιβλιοπωλείων παρακολουθούνται στενά από την κυβέρνηση και τους ειδικούς και το κεντρικό μήνυμα – όπως το διατύπωσε σε δηλώσεις του ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης – είναι πως εάν παρατηρηθούν εικόνες συνωστισμού, τότε θα είναι μονόδρομος το ολοκληρωτικό κλείσιμο της αγοράς ακόμη και εν μέσω της εορταστικής περιόδου.

Click4more: Click away: Όλο το ΦΕΚ με κάθε λεπτομέρεια – Τι είναι ανοιχτό, πως λειτουργεί η αγορά

Τουναντίον, εάν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά, δεν αποκλείεται το μέτρο του «click away» να επεκταθεί και στα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα, ενώ όλα δείχνουν – πάλι σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης – πως δεν θα υπάρξει παράταση του ωραρίου για την «ελεύθερη» κυκλοφορία μέσα στις γιορτές. Ιδίως δεν την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς για τις επισκέψεις σε σπίτια και το ρεβεγιόν του… «μία συν μία οικογένεια» ή των εννέα ατόμων. Τούτο υπαγορεύεται ασφαλώς από τους κινδύνους που υπάρχουν για την πιθανή διασπορά του ιού που θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε αναζωπύρωση της πανδημίας.

Ένα ακόμη ζήτημα πάντως που θα βρει η κυβέρνηση σύντομα μπροστά της είναι – όπως έγραψε χθες το newsit.gr – αυτό των αντιδράσεων ορισμένων ιεραρχών, οι οποίοι διαφωνούν με την απόφαση της κυβέρνησης να τελεστούν οι λειτουργίες τα Χριστούγεννα και τα Θεοφάνεια με συγκεκριμένο αριθμό πιστών (σ.σ.: εννέα στους ναούς και 25 στους μητροπολιτικούς). Εντός της εβδομάδας θα υπάρξει επίσημη αντίδραση από την Ιερά Σύνοδο, η οποία αναμένεται με ενδιαφέρον, όπως και η στάση της κυβέρνησης ύστερα από αυτήν.