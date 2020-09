Μετανάστες τραγουδούσαν «bye-bye Moria» την ώρα της φωτιάς(VIDEO&ΦΩΤΟ)

Την αντίδραση ορισμένων εκ των μεταναστών που… αποχαιρετούσαν τη Μόρια κατέγραψε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter.

Όπως ακούγεται στο 50ο δευτερόλεπτο του βίντεο, ορισμένοι από τους μετανάστες που έβλεπαν τον καταυλισμό να καίγεται τραγουδούσαν «bye-bye Moria».

Strong indications that the #Moria refugee camp fire is an act of asymmetric warfare on #Greece:

▫️fires started simultaneously at different spots

▫️majority of refugees were packed & ready

▫️videos of them chanting “burn Moria burn”

▫️#Turkey’s state media already in the game pic.twitter.com/W6d2gbrZql

— George Mastropavlos (@g_mastropavlos) September 9, 2020