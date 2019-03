Μαξίμου: Η ΝΔ παράγει περισσότερα fake news από αυτά που μπορεί να καταναλώσει

View image on Twitter

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ @neademokratia Για να καταλάβουν οι πολίτες το νέο μοντέλο του κ. Τσίπρα για την Ελλάδα, ας δουν τη φωτογραφία του ουρανοξύστη που έφτιαξε ο αριστερός κ. Μοράλες για τον εαυτό του, στο πλαίσιο της προσπάθειας να μειώσει τη φτώχεια των Βολιβιανών. #ολιγαρκής_αφθονία https://nd.gr/anakoinosi-toy-grafeioy-typoy-tis-nd-apantisi-sto-tweet-toy-k-tsipra … 506

