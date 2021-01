Λιανεμπόριο: Τι ακολουθεί – Οι προβλέψεις για εστίαση, ψάρεμα, κυνήγι

Το λιανεμπόριο θα επαναλειτουργήσει από Δευτέρα – Οι προβλέψεις για εστίαση, ψάρεμα, κυνήγι

Τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου θα γίνει η μερική επανεκκίνηση της οικονομίας με την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου αλλά και των κομμωτηρίων και των κέντρων αισθητικής, όπως ανακοίνωσαν από κοινού ο Νίκος Χαρδαλιάς και ο Άδωνις Γεωργιάδης, την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου. Σημειώνεται ότι το λιανεμπόριο θα λειτουργήσει χωρίς τις μεθόδους του click away και του click in shop, με εξαίρεση τις «κόκκινες» περιοχές, όπου οι αγορές θα γίνονται με click away. Έτσι, το ενδιαφέρον πλέον μετατοπίζεται στο πότε θα είμαστε σε θέση να ανοίξουν επιπλέον δραστηριότητες, όπως η εστίαση, το ψάρεμα και το κυνήγι.

Βατόπουλος: Εάν πάει καλά το λιανεμπόριο, ίσως ανοίξει και η εστίαση

Στο ζήτημα της επαναλειτουργίας της εστίασης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο καθηγητής Μικροβιολογίας Αλκιβιάδης Βατόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Τώρα ό,τι συμβαίνει» του OPEN TV.

«Η ευχή όλων είναι να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα αλλά τα πράγματα γίνονται με μια σειρά, την οποία κανονίζει η πολιτεία και θέτει τις προτεραιότητες. Δυστυχώς διασκέδαση και εστίαση έρχονται σε δεύτερο στάδιο. Αν πάει καλά το λιανεμπόριο θα μπορέσουμε να συναινέσουμε. Η επιτροπή έχει αποφασίσει να παίρνονται οι αποφάσεις κάθε Παρασκευή, πιθανώς στο επόμενο δεκαπενθήμερο. Να το πω και απλά, “όποιος καίγεται από τον χυλό, φυσάει και το γιαουρτι”, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διευκρινίσεις Γεωργιάδη για ψάρεμα, κυνήγι, πρακτορεία ΟΠΑΠ

Στις δραστηριότητες του ψαρέματος και του κυνηγιού αλλά και στη λειτουργία των πρακτορείων του ΟΠΑΠ αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, δίνοντας διευκρινίσεις.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως οι αποφάσεις θα ληφθούν την επόμενη εβδομάδα, ενώ αποκάλυψε ότι στη χθεσινή του πρόταση προς την Επιτροπή περιλαμβανόταν και η επαναλειτουργία των πρακτορείων ΟΠΑΠ, με αυστηρούς κανόνες και κατάλογο πελατών. «Το εισηγήθηκαν γιατί πολλοί συμπολίτες μας εξοφλούν λογαριασμούς στα πρακτορεία και τώρα που είναι κλειστά πηγαίνουν στις τράπεζες. Άρα, η λειτουργία τους θα μπορούσε να αποφορτίσει σε μεγάλο βαθμό και την πίεση στις τράπεζες. Ωστόσο, η Επιτροπή ήθελε λίγο περισσότερο χρόνο για να δώσει άδεια και έχουμε συμφωνήσει να το δούμε στην επόμενη συνεδρίαση την άλλη Παρασκευή», δήλωσε.

Δεν ισχύει το περιθώριο των 2 ωρών για τα κομμωτήρια

Παράλληλα, ο υπουργός Ανάπτυξης διευκρίνισε πως το χρονικό όριο των 2 ωρών με SMS στο 13033 δεν θα ισχύει για τα κομμωτήρια. Συγκεκριμένα, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε: «Όταν έχεις στείλει το μήνυμα 2 για ψώνια, μπαίνεις σε όποιο κατάστημα θέλεις, αρκεί να έχει χώρο. Κάθε κατάστημα, με βάση την υπουργική απόφαση που θα εκδώσουμε, θα πρέπει να έχει αναρτήσει στην είσοδο σε εμφανές σημείο τον μέγιστο αριθμό ατόμων που επιτρέπεται να έχουν μέσα με βάση τα τετραγωνικά τους, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των ελεγκτικών αρχών, αλλά να ξέρουν και οι πελάτες».

«Δεν υπάρχει εισήγηση για Γυμνάσια, Λύκεια»

Την ίδια ώρα, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε σήμερα πως οι ειδικοί δεν έχουν κάνει καμία εισήγηση για το άνοιγμα των Γυμνασίων και των Λυκείων. «Δεν υπάρχει ακόμα εισήγηση των ειδικών για το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων», εξήγησε η υπουργός Παιδείας.

Αναφορικά με πληροφορίες που κάνουν λόγο για άνοιγμα μόνο της Γ’ Λυκείου, η κ. Κεραμέως επεσήμανε ότι δεν υπάρχει σχετική πρόταση στο τραπέζι και εξήγησε ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες για να γίνει αυτό, όπως η παρουσία των καθηγητών στις τάξεις. Παρόλο που η μέριμνα του υπουργείου είναι να ανοίξει το συντομότερο αφού οι μαθητές βρίσκονται στην τελική ευθεία για τις πανελλήνιες εξετάσεις, οι ειδικοί θα αποφασίσουν πότε θα επιστρέψουν οι μαθητές στις σχολικές αίθουσες.

Τα SMS στο 13033 από Δευτέρα – Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

Τα καταστήματα στο λιανεμπόριο ανοίγουν με προαιρετικό ωράριο λειτουργίας από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Η 8η νυχτερινή ορίστηκε, ώστε να υπάρχει μια ώρα περιθώριο για να μπορούν να επιστρέψουν όλοι στα σπίτια τους καθώς ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Επισημαίνεται ότι το κυνήγι και το ψάρεμα παραμένουν προσωρινά σε αναστολή.

Για να γίνει η μετακίνηση θα πρέπει να στέλνετε sms στο 13033 με την επιλογή 2, μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, ή με το έντυπο βεβαίωση κίνησης, με χειρόγραφη βεβαίωσης κίνησης. Το ίδιο μήνυμα και ο ίδιος αριθμός ισχύει για μετάβαση σε οποιοδήποτε κατάστημα λιανικού εμπορίου.

Όπως ανακοινώθηκε επισήμως από τον υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, από τις 18 Ιανουαρίου ξεκινούν πάλι την παροχή υπηρεσιών οι δραστηριότητες σε κομμωτήρια και κουρεία, αλλά και κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες διαιτολογίας, υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση την άσκηση, τις υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος. Επίσης, ανοίγουν τα ΚΤΕΟ.