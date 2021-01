Καταστήματα: Ετοιμο το σχέδιο για click away και click in shop – Τι λένε οι λοιμωξιολόγοι

Το βλέμμα στραμμένο στις αποφάσεις των λοιμωξιολόγων για το λιανεμπόριο, που θα ληφθούν την Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου έχουν στην κυβέρνηση, καθώς όσο παραμένουν κλειστά τα εμπορικά καταστήματα – έστω και με τη μέθοδο του click away – τόσο τα οικονομικά προβλήματα μεγαλώνουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 άφησε να εννοηθεί ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να ανοίξει μέρος της αγοράς έστω και με τη μέθοδο του click away την ερχόμενη Δευτέρα, στις 18 του μήνα. Η κυβέρνηση έχει έτοιμο το πλάνο για το άνοιγμα με click away και click in shop, ευελπιστεί στη θετική εισήγηση των ειδικών κι αν την έχει στα χέρια της, τότε άμεσα θα ανοίξει τα καταστήματα, όπως αποκάλυψε το ethnos.gr την Τρίτη (12/1).

«Ένας από τους λόγους που καταβάλλουμε όλη αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις του δεύτερου κύματος, δεν είναι μόνο ο προφανής, να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Είναι και για να μπορέσουμε να δώσουμε στους ειδικούς τη δυνατότητα να μπορέσουν να μας επιτρέψουν να ξεκινήσουμε και πάλι την οικονομική δραστηριότητα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας με νόημα: «Αυτή τη στιγμή, τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι πολύ καλύτερα από αυτά τα οποία ήταν στις 15 Δεκεμβρίου, όταν αποφασίσαμε να ανοίξουμε μέσω του click away». Η φράση του πρωθυπουργού, υποστηρίζουν ορισμένοι, ότι αποτελεί κι ένα μήνυμα προς τους ειδικούς, καθώς στην απόφασή τους σίγουρα θα πρέπει να τα συνυπολογίσουν όλα.

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία από την κυβέρνηση τονίζουν ότι προκύπτει συγκρατημένη αισιοδοξία. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος κρουσμάτων κορονοϊού των τελευταίων 7 ημερών είναι 657 κρούσματα την ημέρα και η μέση ηλικία των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα μας είναι τα 46 έτη. Το τελευταίο 15νθήμερο σημειώνεται αύξηση των κρουσμάτων στις ηλικιακές ομάδες από 35 έως 54 έτη. Τα περισσότερα κρούσματα που έχουν παρουσιαστεί τις τελευταίες ημέρες ανά 100.000 πληθυσμού εμφανίζονται στις Περιφερειακές Ενότητες Δυτικής Αττικής, στη Βοιωτία, στη Λέσβο, στην Κάλυμνο, στη Ροδόπη, την Αργολίδα και στη Χαλκιδική. Ιδιαίτερη προσοχή υπάρχει για την Αττική λόγω του μεγάλου μεγέθους της και του τρόπου που κινείται ο κορονοϊός. Η κάλυψη των κλινών ΜΕΘ μειώνεται – όχι ικανοποιητικά – καθώς παραμένει καλυμμένο το 60% της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που αναγνωρίζουν από την κυβέρνηση είναι ότι η αγορά πλέον έχει φτάσει στα όρια της και οι καταστηματάρχες δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Ναι μεν τα μέτρα της κυβέρνησης αποτελούν ένα… αποκούμπι, παρ’ όλα αυτά, όπως τονίζουν, θα πρέπει η αγορά να ανοίξει. Ήδη, εξάλλου, η κρίσιμη περίοδος των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς χάθηκε ενώ οι ανάσες που έδωσε το click away στα εμπορικά καταστήματα ήταν περιορισμένες και δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Και το μόνο σίγουρο είναι ότι οι πιέσεις που ασκούνται στους λοιμωξιολόγους είναι πολλές για το άνοιγμα της αγοράς με click away, καθώς αποφασίστηκε να μην ανοίξουν τα σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια), με σκοπό να δοθεί προτεραιότητα στο λιανεμπόριο και να ανάψουν το πράσινο φως οι ειδικοί για το άνοιγμά του. Τις κυβερνητικές πιέσεις στους λοιμωξιολόγους ενισχύουν και οι πρόσφατες δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης, Νίκου Παπαθανάση, ο οποίος, μιλώντας στον Real FM, εξήγησε ότι «έχουμε προτείνει μέτρα για το λιανεμπόριο, τα οποία οι ειδικοί εξετάζουν».

Και το προηγούμενο διάστημα, όμως, ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδωνις Γεωργιάδης, με δηλώσεις του τόνιζε ότι υπάρχει σχέδιο για άνοιγμα των καταστημάτων κατά την περίοδο των εκπτώσεων, με την προτεραιότητα να δίνεται στη στήριξη των κλάδων ένδυσης και υπόδυσης. Σε κάθε περίπτωση, όμως, την τελική απόφαση για το άνοιγμα του λιανεμπορίου – είτε με click away είτε με click in shop – θα έχουν οι λοιμωξιολόγοι, που θα εισηγηθούν στην κυβέρνηση το άνοιγμα της αγοράς ή όχι. Αυτό, όμως, που είπε την Τετάρτη ο λοιμωξιολόγος, Νίκος Σύψας, είναι ότι θα ανοίξουν είτε το λιανεμπόριο είτε τα σχολεία και όχι και τα δύο μαζί. Τόνισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ότι εάν τα στοιχεία στη συνεδρίαση της Παρασκευής είναι παρόμοια με τα σημερινά, τότε θα υπάρξει το «πράσινο φως» για το επόμενο βήμα. Αυτό θα είναι είτε το λιανεμπόριο, είτε οι επόμενες τάξεις της εκπαίδευσης. «Ναι, υπάρχει πιθανότητα να επηρεάσει το άνοιγμα του λιανεμπορίου τη σχολική δραστηριότητα. Γνωρίζουμε ότι η κίνηση της επιδημίας στα σχολεία επηρεάζεται άμεσα από την κίνηση εκτός σχολείου. Όλα είναι αλληλένδετα. Κανένας δεν είναι σε γυάλα ή φούσκα», δήλωσε.

«Αν τα στοιχεία που μας παρουσιάσουν οι επιδημιολόγοι κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής είναι παρόμοια με αυτά που επικρατούν σήμερα, νομίζω ότι τότε μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Το πρώτο ήταν τα δημοτικά, το δεύτερο θα είναι είτε το λιανεμπόριο (ένδυση-υπόδηση) είτε οι επόμενες τάξεις της εκπαίδευσης. Και τα δύο θα έχουν παρόμοιο επιδημιολογικό φορτίο. Όχι όμως και τα δύο. Η τακτική μας είναι ότι ανοίγουμε ένα βήμα τη φορά. Όλα αυτά όμως, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία της Παρασκευής θα το επιτρέπουν», επισήμανε.

Ανησυχία για αύξηση κρουσμάτων μετά το άνοιγμα καταστημάτων

Πάντως, το πρωί της Τετάρτης, τόσο η Αθηνά Λινού όσο και ο Νίκος Καπραβέλος έκρουσαν τον «κώδωνα» του κινδύνου για αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού μετά το άνοιγμα των καταστημάτων. Συγκεκριμένα, η Αθηνά Λινού, μιλώντας στο OPEN TV, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κάθε φορά που κάτι ανοίγουμε αυξάνουμε τον κίνδυνο» για να προσθέσει, μεταξύ άλλων: «Να ανοίξει το λιανεμπόριο υπό όρους».

Με τη σειρά του και ο διευθυντής ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, Νίκος Καπραβέλος, τόνισε ότι η επιτροπή πιέζεται πάρα πολύ για άρση των μέτρων. «Θα θρηνήσουμε θύματα» είπε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι πρέπει «να αποφύγουμε υγειονομική έκρηξη τον Φεβρουάριο. Με τα περιοριστικά μέτρα επιβραδύνουμε τον ιό δεν τον εξαφανίζουμε».

Click in shop: Πώς θα γίνονται τα ψώνια

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται για το άνοιγμα του λιανεμπορίου και με τη μέθοδο click away και με τη μέθοδο click in shop. Αυτό φαίνεται και από τις διευκρινίσεις για τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων που έδωσε το απόγευμα της Τετάρτης το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο της Αττικής, ενόψει της πιθανής επαναλειτουργίας των καταστημάτων ένδυσης, υπόδησης και των κοσμηματοπωλείων με αυτήν τη μέθοδο από την προσεχή Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, αν φυσικά οι λοιμωξιολόγοι δώσουν το «πράσινο φως».

Οι πληροφορίες με τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων έχουν ως εξής:

Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του click in shop; Πρόκειται για αγορές εντός του καταστήματος με ραντεβού. Από τις «αγορές εκτός» θα επιτρέπονται οι «αγορές εντός» με τον πελάτη να μπαίνει κανονικά εντός του καταστήματος κατόπιν ραντεβού και να αγοράζει το είδος που έχει επιλέξει, έχοντας και τη δυνατότητα δοκιμής του.

Θα μπορεί να διαλέγει όποιο προϊόν θέλει ο πελάτης; Ο καταναλωτής θα μπορεί να επιλέγει το προϊόν που θέλει να αγοράσει και θα μπορεί να το έχει «δεσμεύσει» είτε τηλεφωνικά είτε μέσω διαδικτύου, ενώ θα μπορεί ό,τι άλλο διαλέξει να το δοκιμάσει προ αγοράς, περιορίζοντας όμως την παραμονή του στο κατάστημα στον προβλεπόμενο χρόνο.

Επιτρέπεται η δοκιμή των προϊόντων με το click inside; Ναι, θα επιτρέπεται η δοκιμή προ αγοράς, ελαχιστοποιώντας έτσι το πρόβλημα αλλαγής του. Η έλλειψη δοκιμής ήταν από τους λόγους που οι καταναλωτές απέφευγαν να αγοράσουν ρούχα και παπούτσια με το click away έναντι άλλων αγορών προϊόντων, που δεν απαιτείται δοκιμή.

Θα μπορεί να αλλάξει ο καταναλωτής το προϊόν; Ναι, αλλά και πάλι αυστηρά με ραντεβού. Ο καταναλωτής θα μπορεί να αλλάξει το προϊόν και να παραλάβει ένα άλλο. Όλα τα δικαιώματα επιστροφής και εγγύησης που έχει ο καταναλωτής εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.

Θα μπορεί να πληρώσει με μετρητά; Ναι, στο όριο μετρητών των 500 ευρώ, που επιτρέπεται. Είναι ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα του click in shop σε σχέση με το click away, το οποίο λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά με κάρτα και e-banking. Σημειώνεται, ότι το click in shop διευκολύνει τη διαδικασία συναλλαγής, αφού ο καταναλωτής, εφόσον μπαίνει στο κατάστημα, θα μπορεί να πληρώνει με την παραδοσιακή μέθοδο στο ταμείο.

Θα υπάρχουν περιορισμοί; Ασφαλώς, ανάλογα με την επιφάνεια του καταστήματος και τον αριθμό των εργαζομένων θα πρέπει να προγραμματίζονται τα ραντεβού, ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός. Η αναμονή πελατών εντός του καταστήματος, πέραν αυτών που θα έχουν προγραμματισμένο ραντεβού, θα απαγορεύεται. Σχετικά με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων ανά κατάστημα προβλέπονται τα εξής: Σε καταστήματα έως 20 τετραγωνικά μέτρα επιτρέπονται συνολικά 4 άτομα, δηλαδή εργαζόμενοι και πελάτες. Σε καταστήματα από 20 έως 100 τ.μ. επιτρέπονται 4 άτομα, συν 1 άτομο ανά 10 τ.μ. για την επιφάνεια από 20 έως 100 τ.μ. Σε καταστήματα άνω των 100 τ.μ. επιτρέπονται 12 άτομα, συν 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 100 μέτρων.

Θα υπάρχουν και χρονικοί περιορισμοί; Ναι, άλλωστε στόχος της κάθε επιχείρησης είναι η ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη στον δυνατόν συντομότερο χρόνο που θα περιλαμβάνει την είσοδο, τη δοκιμή του προϊόντος, την πληρωμή και την έξοδο από το κατάστημα.

Θα εφαρμοστεί η νέα μέθοδος αγορών σε όλη τη διάρκεια των εκπτώσεων; Οι χειμερινές εκπτώσεις έχουν ξεκινήσει ήδη από τις 11 Ιανουαρίου, αλλά η διάρκεια εφαρμογής της νέας μεθόδου θα εξαρτηθεί από τα υγειονομικά δεδομένα. Ο εμπορικός κόσμος προσδοκά στις χειμερινές εκπτώσεις για να ξεπουλήσει το χειμερινό εμπόρευμα και θα προσπαθήσει να διασφαλίσει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και τους κανόνες λειτουργίας του click in shop.

Θα επιτραπεί το click in shop σε όλα τα εμπορικά καταστήματα; Όχι, έχει αποσαφηνιστεί πως αρχικά θα επιτραπεί στα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης καθώς και στα κοσμηματοπωλεία, που έχουν πληγεί περισσότερο το διάστημα της πανδημίας. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους με το click away.

Θα επιτραπεί το click in shop και στα μεγάλα εμπορικά κέντρα; Δεν έχει απαντηθεί ακόμα και δεν θεωρείται δεδομένο για να μη δημιουργηθούν προϋποθέσεις συνωστισμού σε κλειστούς χώρους. Το click away έχει επιτραπεί στα κλειστά εμπορικά κέντρα μόνο για κεντρική διαχείριση των παραδόσεων. Το click in shop δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί στα mall, καθώς, εάν τα καταστήματα λειτουργήσουν με τη μέθοδο των ραντεβού, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο μπορεί να ελεγχθούν η είσοδος και ο χρόνος παραμονής στο εμπορικό κέντρο όσων θα επιδεικνύουν το μήνυμα που θα αποδεικνύει ότι έχουν κλείσει κάποιο ραντεβού.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν με το click in shop θα εξακολουθούν να θεωρούνται πληττόμενες; Ναι, αφού δεν πρόκειται για επιστροφή στην κανονικότητα. Ειδικά για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου έχει γίνει σαφές πως ισχύουν οι ρυθμίσεις για τα ενοίκια, τις αναστολές συμβάσεων εργασίας και την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ και του ΠΕΣ Αττικής, Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε σχετικά: «Σωστά προτάθηκε -και αναμένεται εντός της εβδομάδας να επιβεβαιωθεί και επίσημα- από την κυβέρνηση το προσεκτικό άνοιγμα του λιανεμπορίου. Στα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, το ραντεβού με τον πελάτη εντός καταστήματος δίνει τη δυνατότητα να δουλέψουν, αφού στις εκπτώσεις το ενδιαφέρον των καταναλωτών επικεντρώνεται σε αυτές τις δύο δραστηριότητες.

Εκπτώσεις χωρίς ανοικτά καταστήματα δεν νοούνται, ενώ ρούχα και παπούτσια, εάν δεν δοκιμαστούν, δύσκολα πωλούνται και αγοράζονται. Οι χειμερινές εκπτώσεις, υπό τις προϋποθέσεις του click in shop, μπορούν να βοηθήσουν τις πληττόμενες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου και να απομακρύνουν τον ορατό κίνδυνο πτωχεύσεων και ανεργίας.

Τα εμπορικά καταστήματα, σύμφωνα και με τους ειδικούς, τηρούν κάθε αναγκαίο μέτρο ασφάλειας και δικαίως θα επιτραπεί να λειτουργήσουν με κάποιο τρόπο, πριν καταλήξουν οριστικά στις μεγάλες παράπλευρες απώλειες της πανδημίας».