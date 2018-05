Θρήνος στην Κρήτη – Σήμερα η κηδεία του τρίτου νεκρού από την τραγωδία με το ταχύπλοο

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία των Χανίων μετά από το τραγικό δυστύχημα που συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Σφακιά, όταν ένα ταχύπλοο έσκασε με μεγάλη ταχύτητα σε βράχια στην τριγύρω θαλάσσια περιοχή.

Ο λόγος της μοιραίας συνάθροισης, ήταν το μπάτσελορ πάρτι ενός φίλου τους που παντρεύεται, με αποτέλεσμα η παρέα να σμίξει στα νότια παράλια του νομού και να γιορτάσει τις τελευταίες στιγμές της εργένικης ζωής του γαμπρού.

Στον γυρισμό τους από την Αγιά Ρουμέλη και με κατεύθυνση προς το Λουτρό όπου και θα διανυκτέρευαν, το σκάφος που επέβαιναν τα τέσσερα άτομα έπεσε στα βράχια, στην περιοχή του Φοίνικα.

Τρεις νεκροί και ένας πολύ σοβαρά τραυματίας ο απολογισμός μιας νύχτας, η οποία είχε ξεκινήσει με άλλους οιωνούς για τους οχτώ φίλους που διασκέδαζαν σε bachelor party.

«Ακούσαμε ένα μεγάλο θόρυβο. Ένα μπαμ. Το ξέραμε πως θα πηγαίναμε και θα βρίσκαμε νεκρούς. Φθάσαμε στο σημείο και τα άψυχα σώματα των παιδιών είχαν εκσφενδονιστεί εκατό μέτρα μακριά από τα βράχια, ενώ ένα από τα τέσσερα παιδιά σφάδαζε από τους πόνους μέσα στο νερό» θα πει συντετριμμένος κάτοικος της περιοχής, που πήγε στο σημείο της πρόσκρουσης του σκάφους με τα βράχια.

Δυο από τους νεκρούς είναι αδέλφια, οδοντίατροι, 32 και 33 ετών. Πρόκειται για τους Κωστή και Στέλιο Κωνστανταράκη.

Ο τρίτος νεκρός είναι ηλικίας 35 ετών. Μέσα στο σκάφος βρισκόταν και ένας 30 χρόνος ο οποίος έχει τραυματιστεί σοβαρά με κατάγματα στους σπονδύλους και στα πλευρά και ήταν ο κουμπάρος στον επικείμενο γάμο που γιόρταζε η παρέα. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας των Σφακιών και στη συνέχεια στο νοσοκομείο των Χανίων.

Ο Στέλιος Κωνστανταράκης αποφοίτησε από την οδοντιατρική σχολή Univerzita Pavla Jozefa Šafárika στο Kosice το 2010. Στη συνέχεια στη στρατιωτική του θητεία υπηρέτησε ως οδοντίατρος. Το 2012 έκανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην εμφυτευματολογία στο UCLA (University of California, Los Angeles). Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν μέλος της ITI (International Team for Implantology) και gIDE (global institute for dental education) .

Ο Κωστής Κωνστανταράκης ήταν γενικός οδοντίατρος με εξειδίκευση στην κλινική και χειρουργική μικροενδοδοντία. Σπούδασε στην οδοντιατρική σχολή Univerzita Pavla Jozefa Šafárika στο Kosice και αποφοίτησε το 2010. Έπειτα συνέχισε για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τορίνο (Università degli Studi di Torino) και εξειδικεύτηκε στην κλινική και χειρουργική μικροενδοδοντία. Ήταν μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Χανίων (Ο.Σ.Χ.), μέλος του Ενδοδοντικού συλλόγου Ιταλίας (SIE – Società Italiana di Endodonzia).

Την ίδια ώρα, νεκρός ανασύρθηκε και ο 35χρονος, γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινωνία των Χανίων καθώς ήταν ιδιοκτήτης μπαρ στην πόλη.Συγγενείς και φίλοι, θα αποχαιρετήσουν, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το τοπικό μέσο ekriit.gr, τον Μανώλη Τσεπίση στις 12 το μεσημέρι οπότε και θα τελεστεί η κηδεία του στον ιερό Αγίου Νεκταρίου στα Παχιανά.

Παράλληλα, στο νοσοκομείο των Χανίων νοσηλεύεται σε σοβαρή ο τέταρτος άνδρας της παρέας, ο 30χρονος Μ.Κ.

Οι αυτοψίες που θα πραγματοποιηθούν, η διαδικασία της νεκροψίας – νεκροτομής αλλά κυρίως η μαρτυρία του επιζήσαντα αναμένεται να ρίξουν φως τα αίτια της τραγωδίας.

Ειδικοί του λιμενικού εξετάζουν το σκάφος

Στο σημείο της τραγωδίας έχουν βρεθεί από τις πρώτες ώρες άνδρες του λιμενικού, ενώ τις τελευταίες ώρες πραγματοποιείται αυτοψία στο σκάφος που έκοψε το νήμα της ζωής σε τρεις νεαρούς.

Σύμφωνα με το λιμενικό, ειδικοί πραγματογνώμονες πραγματοποιούν ενδελεχή έλεγχο του σκάφους για να πέσει φως στα αίτια της τραγωδίας που βύθισε τα Χανιά στο θρήνο.