Η Θεσσαλονίκη πάει Κάννες

Πέντε «Works in Progress» του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχουν στη δράση «Thessaloniki Goes to Cannes», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 στο πλαίσιο του τμήματος Marché du Film του φετινού 71ου Φεστιβάλ Καννών (8 -19 Μαΐου 2018).

Η συμμετοχή της Αγοράς του ΦΚΘ στο «Thessaloniki Goes to Cannes» είναι μια συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου με το Φεστιβάλ Καννών. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα από τη Νοτιοανανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια που παίρνει μέρος στη συγκεκριμένη δράση του Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών, μιας από τις μεγαλύτερες και πιο περιζήτητες αγορές ταινιών στον κόσμο.

Οι 5 ταινίες σε εξέλιξη (μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ) που θα παρουσιαστούν στους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου οι οποίοι θα είναι παρόντες στο φετινό Φεστιβάλ Καννών, είναι οι εξής:

Σ’ αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει, Σκηνοθεσία: Γιώργος Πανουσόπουλος

Παραγωγός: Ελένη Κοσσυφίδου, Συμπαραγωγή: Μαρί-Πιέρ Μασιά και Κλερ Γκαντεά (MPM Film France), ΕΡΤ, NOVA, με την υποστήριξη του Κοινού Ταμείου ΕΚΚ / CNC για την οικονομική υποστήριξη της συμπαραγωγής ελληνογαλλικών κινηματογραφικών έργων, Εταιρεία παραγωγής: Blackbird Production, 97’, Ελλάδα.

Αντισυμβατική κωμωδία, με έναν γάλλο Ευρωβουλευτή, μια νεαρή οικονομολόγο, έναν οραματιστή δάσκαλο και μια σκληραγωγημένη χήρα οι οποίοι συναντιούνται κατά τύχη στο Αρμενάκι, ένα νησάκι χαμένο κάπου στο Αιγαίο Πέλαγος που έχει τη θαυμαστή ικανότητα να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων.

Η ταινία παρουσιάστηκε στο Φόρουμ Συμπαραγωγών Crossroads του 56ου ΦΚΘ 2016

Open Door, Σκηνοθεσία: Φλόρενς Πάπας

Παραγωγή: Ένο Μιλκάνι, Συμπαραγωγή: Μπεσνίκ Κραπί, Εταιρεία παραγωγής: Bunker Film+, 85’, Αλβανία, με χώρες συμπαραγωγής UMNI Κόσοβο, ΠΓΔΜ.

Η Έλμα, σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, επιστρέφει από την Ιταλία στην Αλβανία. Μαζί με την αδελφή της, Ρουντίνα, ξεκινούν ένα ταξίδι με σκοπό να επισκεφτούν τον αυστηρό και παραδοσιακό πατέρα τους, ελπίζοντας –καθ’ οδόν- να βρουν έναν άνδρα που θα «υποδυθεί» τον σύζυγο της Έλμα.

Seeds of Columbus Σκηνοθεσία: Μαριάννα Οικονόμου

Παραγωγή: Σπύρος Μαυρογένης, Συμπαραγωγή: Ρέα Αποστολίδη, Γιούρι Αβέρωφ, Εταιρεία παραγωγής: Stefi/Lynx Productions, Anemon Productions, 52’ / 70’, Ελλάδα.

Ένα μικρό αγροτικό χωριό στην Κεντρική Ελλάδα αργοπεθαίνει καθώς η σοδειά του καταστρέφεται. Μέχρι που δύο αγρότες, ο Αλέξανδρος και ο Χρήστος, θυμούνται τους σπόρους ντομάτας που κρατάνε φυλαγμένους οι γυναίκες του χωριού για εκατοντάδες χρόνια. Αυτοί οι σπόροι θα τους οδηγήσουν στο μέλλον.

Η ταινία απέσπασε το βραβείο 2|35 στο τμήμα Agora Docs in Progress του 20ού ΦΝΘ 2018

The Waiter, Σκηνοθεσία: Στηβ Κρικρής

Παραγωγή: Στηβ Κρικρής, Συμπαραγωγή: Νικόλας Αλαβάνος, Εταιρεία παραγωγής: Filmiki Productions, 97’, Ελλάδα.

Νέο-νουάρ με ήρωα τον Ρένο, έναν επαγγελματία σερβιτόρο του οποίου η μονότονη και προστατευμένη καθημερινότητα ανατρέπεται, όταν πρέπει να αντιμετωπίσει ξαφνικά ζητήματα που σχετίζονται με τον έρωτα, τον θάνατο και το τι σημαίνει να υπερβαίνεις τα όρια του ίδιου σου του εαυτού.

Η ταινία παρουσιάστηκε στο τμήμα Agora Works in Progress του 58ου ΦΚΘ 2017

Where Art Thou? Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αθυρίδης

Παραγωγοί: Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, Κώστας Κεφαλάς, Εταιρεία παραγωγής: Faliro House Productions, Ελλάδα.

Ντοκιμαντέρ παρατήρησης, γεμάτο σασπένς που παρακολουθεί τις προσπάθειες του καλλιτεχνικού διευθυντή της Documenta 14 Άνταμ Σίμτσικ, καθώς στήνει την κορυφαία έκθεση σύγχρονης τέχνης στην Αθήνα και στο Κάσελ. Οι αγωνίες, οι οικονομικές προκλήσεις και πάνω απ’ όλα ο θρίαμβος της τέχνης που αντανακλά την ίδια μας την θνητή ύπαρξη.