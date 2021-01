Ενοίκια: Για ποιους ισχύει το “κούρεμα” 80% – Ποιοι μένουν εκτός

Ενεργοποιείται με την αυγή της νέας χρονιάς το «κούρεμα» ενοικίου κατά 80%: Συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών θα πληρώσουν για τον Ιανουάριο -αλλά και τον Φεβρουάριο- το 20% του ενοικίου που αρχικά είχαν συμφωνήσει με τον ιδιοκτήτη ακινήτου.

Το μέτρο έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι οι εκμισθωτές είναι υποχρεωμένοι να αποδεχτούν αυτή την τεράστια μείωση που θα αφορά σε πολύ συγκεκριμένους ΚΑΔ. Θα λάβουν όμως και εκείνοι με τη σειρά τους μια «γενναία» αποζημίωση για τη «χασούρα» τους από το κράτος.

«Κομβική» ημερομηνία και εκείνη που καθορίζει τελικά τους δικαιούχους της μείωσης ενοικίου κατά 80% για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου είναι η 16η Δεκεμβρίου. Όσες επιχειρήσεις ήταν κλειστές με κρατική εντολή, από εκείνη την ημέρα και μέχρι σήμερα «αυτόματα» έχουν δικαίωμα στην καταβολή μόλις του 20% του ενοικίου. Θα πληρώσουν δηλαδή τόσο για τον Ιανουάριο, όσο και τον Φεβρουάριο, το 20% του συμφωνημένου στην σύμβαση ενοικίου.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του 80%

Δικαίωμα σε αυτό το «γενναίο» κούρεμα έχουν και τα εμπορικά καταστήματα που σήμερα λειτουργούν με τη μέθοδο της παράδοσης εκτός (click away), αλλά και η εστίαση ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή/και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away & delivery). Πέρα από τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις και φυσικά και όλες όσες παραμένουν κλειστές, όπως εκείνες στον κλάδο πολιτισμού, αθλητισμού, τα γυμναστήρια, δικαίωμα σε «κουρεμένο» κατά 80% ενοίκιο έχουν και οι επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως τα ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία και οι υπηρεσίες μεταφορών, καθώς πλήττονται ιδιαίτερα από την απαγόρευση των μετακινήσεων από νομό σε νομό.

Εκ των πραγμάτων και βάσει των όσων προβλέπει η σχετική απόφαση, εκτός της μείωσης κατά 80% του ενοικίου, μένουν τα κομμωτήρια και τα κουρεία που άνοιξαν πριν από τις 16 Δεκεμβρίου, τα βιβλιοπωλεία, αλλά και τα κέντρα περιποίησης νυχιών.

«Γενναία» αποζημίωση στους ιδιοκτήτες

Μέριμνα όμως θα υπάρξει και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που τελικά θα πάρουν στο χέρι το 80% του συμφωνηθέντος στο μισθωτήριο ενοικίου: Το 20% θα το λάβουν από τον ενοικιαστή και το 60% από το κράτος τοις μετρητοίς με τη μορφή επιδόματος.

Για παράδειγμα: Μισθωτής και εκμισθωτής είχαν συμφωνήσει σε μηνιαίο ενοίκιο 700 ευρώ. Ο ενοικιαστής έχει την δυνατότητα να πληρώσει αυτό το ποσό «κουρεμένο» κατά 80% στον ιδιοκτήτη του ακινήτου και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο εφόσον είναι επιχείρηση που είχε κατεβασμένα ρολά με κρατική εντολή στις 16 Δεκεμβρίου.

Έτσι, ο μισθωτής θα δώσει στον εκμισθωτή ποσό μόλις 140 ευρώ. Από την πλευρά του όμως το κράτος θα έρθει και θα επιστρέψει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου το 60% του συμφωνηθέντος ενοικίου, ως μηνιαία αποζημίωση, δηλαδή ποσό της τάξης των 420 ευρώ. Για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο λοιπόν ο εκμισθωτής του ακινήτου θα πάρει τελικά 560 ευρώ για κάθε μήνα (από κράτος και ενοικιαστή) που αντιστοιχούν στο 80% του αρχικά συμφωνηθέντος στο μισθωτήριο ενοικίου.

Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους και πληττόμενους

Οι υπάλληλοι που θα τεθούν σε αναστολή τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο, δεν θα έχουν την ίδια γενναία μείωση στα ενοίκιά τους. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες θα καταβάλουν –εκτός εάν αλλάξει κάτι δραματικά- «κουρεμένα» κατά 40% ενοίκια όπως μέχρι σήμερα και δεν θα μεταπηδήσουν στο καθεστώς της μείωσης κατά 80%. Το ίδιο θα ισχύσει και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή που δεν ήταν κλειστοί στις 16 Δεκεμβρίου, έχουν όμως υποστεί συρρίκνωση του τζίρου τους.