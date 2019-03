Δύτες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού «σήκωσαν» την τουρκική σημαία στο βυθό της Σούδας

Millî Savunma Bakanlığı ✔@tcsavunma Yunanistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ARIADNE-19 Tatbikatı’na iştirak eden Mayın Avlama Gemimiz TCG AKÇAKOCA, Suda/Girit limanına ziyaret gerçekleştirdi. Mayın Harbi Eğitimlerinde SAS Timlerimiz 2 adet eğitim mayını ile 1 adet EYP tespit etti.https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/1932019-54471 … 822

116 people are talking about this