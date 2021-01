Δύο ακραία πρόσωπα θα έχει ο καιρός σε Ελλάδα και Ευρώπη το Σαββατοκύριακο

Πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, έως και 15 ° βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, αναμένονται στην Ελλάδα αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Μια ακραία μεταβολή του καιρού προβλέπεται γενικότερα στην Ευρώπη, η οποία θερμοκρασιακά θα χωριστεί στα δύο στις 9 και 10 Ιανουαρίου, καθώς θερμές αέριες μάζες από την Αφρική θα καλύψουν την Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο. Η μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών σε ασυνήθιστα μικρά γεωγραφικά πλάτη πάνω από τη Δυτική Ευρώπη και τη Βορειοδυτική Αφρική θα προκαλέσει τη μεταφορά πολύ θερμών αερίων μαζών προς την περιοχή μας.

Από την άλλη, η Ιβηρική Χερσόνησος προβλέπεται να δεχθεί πολύ μεγάλα ύψη χιονιού, όπως και τα Βόρεια Βαλκάνια. Ακόμη, μεγάλα ύψη βροχής αναμένονται στη Νότια Ισπανία, στο Μαρόκο και στα Δυτικά Βαλκάνια, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Τα τελευταία 50 χρόνια στη χώρα μας έχουν καταγραφεί εξίσου υψηλές θερμοκρασίες τον Ιανουάριο μόλις σε δύο έτη: Στις 29 Ιανουαρίου 1987 καταγράφηκαν θερμοκρασίες άνω των 25 ° C στη Νότια Ελλάδα, με υψηλότερη αυτή στο Λεωνίδιο με 28 ° C (ΕΜΥ). Στο Θησείο την ίδια ημέρα καταγράφηκαν 22,6 ° C στον σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (EAA), που αποτελεί την υψηλότερη τιμή για τον μήνα την περίοδο 1897-2020.

Την Πρωτοχρονιά του 2010 καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας από την αρχή των μετρήσεων στα τέλη του 19ου αιώνα. Στις Βρύσσες Ηρακλείου της Κρήτης ο μετεωρολογικός σταθμός του EAA/meteo.gr κατέγραψε μέγιστη θερμοκρασία 30,4 ° C, στο Ηράκλειο 29,8ºC και στην Κνωσό 29,8 ° C.