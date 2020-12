Διαδικτυακή δράση του ΕΟΤ για προβολή της Ελλάδας στην Κίνα

Συνεχίζει ο ΕΟΤ τις συστηματικές δράσεις του για την προβολή του ελληνικού τουρισμού στην κινεζική αγορά. Αυτή τη φορά, η υπηρεσία ΕΟΤ Κίνας συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στη διαδικτυακή καμπάνια «Weibo National Week», που διοργανώθηκε από τις 7 έως τις 11 Δεκεμβρίου από το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης Sina Weibo. Συνολικά, το hashtag της καμπάνιας είχε περισσότερα από 210 εκατομμύρια views και 211.000 reposts.



Η καμπάνια, με κεντρικό μήνυμα «The world is so big, I want to see it!», προσκάλεσε το κινέζικο κοινό να εξερευνήσει διαδικτυακά ποικίλους προορισμούς σε όλο τον κόσμο και να προγραμματίσει το επόμενό του ταξίδι.

Η υπηρεσία ΕΟΤ Κίνας πραγματοποίησε καθημερινές αναρτήσεις βίντεο και φωτογραφιών τόσο στην πλατφόρμα Sina Weibo όσο και στα δικά της social media για την Αστυπάλαια, την ελληνική γαστρονομία και άλλους ελληνικούς προορισμούς, που συνοδεύονταν από σχετικά hashtags και επιλεγμένη θεματολογία.



Ακόμα, το Weibo δημιούργησε το διαδικτυακό παιχνίδι «Guess where it is?» όπου οι χρήστες κλήθηκαν να αναγνωρίσουν ελληνικούς προορισμούς και μνημεία και να συμμετάσχουν σε κλήρωση αναμνηστικών αντικειμένων, ενώ πολλοί από τους χρήστες έκαναν repost στις αναρτήσεις του ΕΟΤ κερδίζοντας φιλοφρονητικά δώρα (κρασί, λάδι και κούπες με το logo του Οργανισμού).