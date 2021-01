Δεν αποδέχτηκε την πρόταση της “Τζένοα” ο Παπασταθόπουλος(ΦΩΤΟ)

Ο 32χρονος κεντρικός το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο στόχαστρο της Τζένοα, της Μπέτις αλλά και της Φενέρμπαχτσε.

Οπως αναφέρει ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Sokratis απάντησε αρνητικά στην πρόταση που κατέθεσε η ομάδα της Γένοβας.

Μάλιστα, όπως τονίζει η Τζένοα μετά το «άκυρο» του Παπασταθόπουλου στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις αμυντικών, όπως αυτή του Ζερόμ Ονγκουένε της Σάλτσμπουργκ.

Πάντως, ισπανικά δημοσιεύματα παρουσιάζουν τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό να βρίσκεται πολύ κοντά στην Μπέτις, η οποία περιμένει να αδειάσει μια θέση στο ρόστερ της, για να γίνει η προσθήκη του Παπασταθόπουλου. Πάντα σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στην Ιβηρική, οι Σίντνεϊ και Γουίλιαμ Καρβάλιο είναι οι πιθανότεροι για να αποδεσμευτούν και να «ανοίξουν» χώρο για τον Έλληνα αμυντικό.

Genoa are no longer confident to sign Sokratis Papastathopoulos from Arsenal because the Greek centre back has *not* accepted the destination yet. ⛔️ #afc

That’s why Genoa are now close to reach an agreement with RB Salzburg to sign Jerome Onguéné, as per @mohamedbouhafsi. 🔴

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2021