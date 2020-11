Απαγόρευση κυκλοφορίας: Κλειστά take away και delivery από τις 20:30

λειστά θα είναι τα καταστήματα που εξυπηρετούν τους πολίτες μόνο μέσω delivery και take away από τις 20:30, λόγω των νέων μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας εν μέσω lockdown λόγω του κορονοϊού στη χώρα μας. Αυτό διευκρινίζει η Πολιτική Προστασία μετά τις ανακοινώσεις του Νίκου Χαρδαλιά για απαγόρευση της κυκλοφορίας τις νυχτερινές ώρες, από την Παρασκευή 13/11 σε όλη τη χώρα.

Οπως ξεκαθαρίζεται και με δεδομένο ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας από την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, θα αρχίζει από τις 21:00 τα καταστήματα που λειτουργούν με υπηρεσίες delivery ή και take away θα κλείνουν μισή ώρα νωρίτερα. Αξίζει να τονιστεί ότι ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, εκτός από τον περιορισμό των μετακινήσεων ανέφερε ακόμη ότι η ατομική άθληση επιτρέπεται μόνο μέχρι τρία άτομα και κοντά στην οικία των πολιτών ενώ δεν επιτρέπονται κυνήγι και ψάρεμα, μετά από απόρριψη του σχετικού αιτήματος από την αρμόδια επιτροπή.