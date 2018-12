Ανταλλαγή «γαλλικών» μεταξύ Αντετοκούνμπο και Καντέρ (VIDEO)

Οι Μιλγούκι Μπακς επικράτησαν στην έδρα τους των Νιού Γιορκ Νικς με 112-96 και συνέχισαν την προέλασή τους στο ΝΒΑ. Αλλά, δεν κύλησαν όλα τόσο όμορφα για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που ήταν για ακόμη μια φορά ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του με 31 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Ο Έλληνας φόργουορντ είχε μια έντονη αψιμαχία με τον Ένες Καντέρ, μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα του Τούρκου σέντερ επάνω του, που δεν δόθηκε καν φάουλ. Οι δύο τους αντάλλαξαν και κάποια… γαλλικά, με τον παίκτη των Νικς να αποβάλλεται από την αναμέτρηση.

Giannis and Kanter just wanna exchange a few words pic.twitter.com/p022IJT3bz

