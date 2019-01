Άδειες οδήγησης: Από τους τέσσερις τροχούς στους δυο

Τουλάχιστον 10 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπουν στους οδηγούς αυτοκινήτου να οδηγούν ελαφρύ δίκυκλο χωρίς επιπλέον εκπαίδευση ή εξετάσεις, καθώς η ευρωπαϊκή οδηγία 2006/126/ΕΚ, η οποία ρυθμίζει τα των αδειών οδήγησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέπει στα κράτη-μέλη να θεσπίζουν την ισοδυναμία μεταξύ άδειας οδήγησης αυτοκινήτου (Β) και δικύκλου του τύπου αυτού (Α1). Ανάμεσά τους η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, κράτη με παρόμοιες καιρικές συνθήκες αλλά και με αντίστοιχο τουριστικό προϊόν. Και όταν λέμε «ελαφρύ δίκυκλο» εννοούμε δίτροχο με κινητήρα το πολύ 125 κυβικών εκατοστών, μέγιστη ισχύ έως 11 kW (15 ίππους) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg (0,13 ίπποι/κιλό). Πρόκειται δηλαδή για ελαφρά δίκυκλα τα οποία προορίζονται σχεδόν αποκλειστικά για χρήση εντός του αστικού ιστού.

Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, έχουμε μια διευκόλυνση προς τους “ΙΧήδες” που θα ήθελαν να αφήσουν το αυτοκίνητό τους και να κινηθούν με ένα σαφώς πιο ευέλικτο μεταφορικό και σχετικά προσιτό μεταφορικό μέσο, να το κάνουν χωρίς να μπουν στη διαδικασία εξέτασης για τo σχετικό δίπλωμα, καθώς θεωρείται πως ένας οδηγός αυτοκινήτου θα τα καταφέρει μια χαρά στη σέλα του μικρού δικύκλου αξιοποιώντας την εμπειρία του (υπό την προϋπόθεση, φυσικά, ότι έχει την εμπειρία του ποδηλάτου).

Έχει μάλιστα διαπιστωθεί πως οι χρήστες ελαφρών δικύκλων που διαθέτουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, εμπλέκονται σε τρεις φορές λιγότερα ατυχήματα από όσους διαθέτουν μόνο άδεια Α1*. Ενώ, σύμφωνα πάντα με τον ΣΕΑΑ, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία μοτοσικλέτας (ACEM) δεν έχει διαπιστώσει κάποια αρνητική επίπτωση στην οδική ασφάλεια των 10 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν την ισοδυναμία**.

Επειδή όμως η αίσθηση του κινδύνου, της κυκλοφορίας, της αντίληψης του περιβάλλοντος εν κινήσει και η κατανόηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στην πράξη δεν έρχονται απλά με την επιτυχία στις εξετάσεις για την άδεια οδήγησης, αλλά με τον καιρό, με την «τριβή», ο Κλάδος Δικύκλων του ΣΕΑΑ προτείνει η ισοδυναμία στην Ελλάδα να ισχύει μόνο για έμπειρους οδηγούς αυτοκινήτου, όσους διαθέτουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου για τουλάχιστον 7 χρόνια.

Σημειώστε ότι στη χώρα μας, οι κάτοχοι άδειας αυτοκινήτου πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλη τη θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών κατηγορίας Α1, καθώς και να παρακολουθήσουν 12 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης στα οποία και θα εξεταστούν. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αφιερώσουν αρκετό χρόνο και χρήμα (περίπου 400 ευρώ) για τη συγκεκριμένη άδεια οδήγησης, γεγονός που είναι βέβαιο ότι αποτελεί αντικίνητρο για μεγάλο αριθμό οδηγών αυτοκινήτου που θα επιθυμούσαν να χρησιμοποιούν ελαφρύ δίκυκλο στα αστικά κέντρα, κατ’ αρχάς για δική τους διευκόλυνση, αλλά συμβάλλοντας στη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου.

* Siniestralidad De Las Motocicletas Ligeras (<125cc), Απρίλιος 2015, UNESPA, ANESDOR, κεφάλαιο 5.5

**ΑCEM position on the European legal framework regulating access to vehicles, 2018, σελίδα 5