Ο Γιάννης Φουτρής με το Νίκο Τζανάκο

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στις εκλογές του Μαΐου του 2019, με την παράταξη ‘Πάτρα η δική μας πόλη’ με επικεφαλής το Νίκο Τζανάκο, θα είναι και ο Γιάννης Φουτρής .

Ο Γιάννης Φουτρής είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Αγγλία, MBA in Health Services and Hospital Management (University of Bedfordshire UK) με ειδίκευση στον Έξυπνο Ιατρικό Φάκελο Ασθενή.

Έχει σπουδές στις Εφαρμογές Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία (ΤΕΙ Πατρών), καθώς και στα Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση Μονάδων Υγείας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

Έχει εργαστεί στο εξωτερικό (ΝHS QEQM Hospital HR Department), αλλά επέστρεψε στην Ελλάδα και εργάζεται σαν Ιατρικός επισκέπτης, σε εταιρεία αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.