Μανιαδάκης: Με πίεσαν να πω για χρηματισμό Σαμαρά, Γεωργιάδη, Στουρνάρα

Στην καταγγελία ότι δέχθηκε ασφυκτικές πιέσεις για να αναφέρει ότι οι Αντώνης Σαμαράς, Άδωνις Γεωργιάδης και Γιάννης Στουρνάρας χρηματίστηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης Novartis προχώρησε στον ΣΚΑΪ ο Νίκος Μανιαδάκης.

Ο μέχρι πρότινος προστατευόμενος μάρτυρας στην πολύκροτη υπόθεση, αναπληρωτής κοσμήτορας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για παθητική δωροδοκία, σημείωσε ότι με τον πρώην πρωθυπουργό «δεν έχει συναντηθεί ποτέ στη ζωή του», ο πρώην υπουργός Υγείας τον είχε καλέσει ως μέλος της ομάδας που διαπραγματευόταν με την τρόικα, αλλά ποτέ δεν ήταν αξιωματούχος του υπουργείου, ενώ ο διοικητής της ΤτΕ ήταν καθηγητής του στο πανεπιστήμιο και δεν είχαν ιδιαίτερη συνεργασία στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την τρόικα.

Ο κ. Μανιαδάκης κατήγγειλε ότι οι δικαστικές αρχές του έκαναν επίμονες ερωτήσεις για τους κ. Σαμαρά, Γεωργιάδη και Στουρνάρα. «Μού ζητήθηκε να γνωρίσω αν έχουν λάβει αμοιβές, το αρνήθηκα και το αρνούμαι, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να τίθεται υπό καθεστώς πίεσης για να ομολογήσει». «Μού καταστρέφουν τη ζωή, την τιμή την υπόληψή μου, με έχουν ελέγξει επανειλημμένα» σημείωσε.

