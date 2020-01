Η Πάτρα συνδιοργανωτής και σταθμός του «6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου».

Η Πάτρα θα είναι και φέτος, με την …υπογραφή του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, πόλη συνδιοργανωτής και συγχρόνως σταθμός φιλοξενίας, του «6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου».

Στην πόλη μας το φεστιβάλ θα διεξαχθεί από τις 19 έως τις 24 Ιανουαρίου 2020 στο αμφιθέατρο της Αγοράς «Αργύρη». Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 2 ζώνες, πρωινή εκπαιδευτική με 16 ντοκιμαντέρ από τις 9.00 το πρωί έως τη 1.00 μετά το μεσημέρι και απευθύνεται στα σχολεία της περιοχής. Αυτό θα επιτευχθεί χάρη στην προωθούμενη από τον Πολιτιστικό Οργανισμό συνεργασία, με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια διεύθυνση εκπαίδευση Αχαΐας.

Η δεύτερη «ζώνη» είναι απογευματινή – από τις 5.00 το απόγευμα έως τις 10.00 το βράδυ και περιλαμβάνει την προβολή 24 ντοκιμαντέρ για το ευρύ κοινό. Όλες οι προβολές είναι με ελεύθερη είσοδο.

Στην Πάτρα θα παραβρεθούν οι σκηνοθέτες της ταινίας Zagros Ariane Lorrain από τον Καναδά και Shahab Mihandoust από το Ιράν για να μιλήσουν με το κοινό καθώς και η Βραζιλιάνα σκηνοθέτιδα και ακτιβίστρια Iara Lee, που θα παρουσιάσει την ταινία της Life is Waiting: Referendum and Resistance in Western Sahara / Η Ζωή Περιμένει: Το Δημοψήφισμα και η Αντίσταση στη Δυτική Σαχάρα την Πέμτπη στις 19.30μ.μ. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία για τους σινεφίλ του κοινωνικο-πολιτικού ντοκιμαντέρ, να βρεθούν κοντά σε μία από τις πιο καταξιωμένες σκηνοθέτιδες του είδους.

Ενδεικτικό της απήχησης που έχει το φεστιβάλ στην Πάτρα και τη ευρύτερη περιοχή, είναι το γεγονός , πως τις προβολές και τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι, συμμετείχαν 2900 άτομα. Από αυτά 2700 στην πρωινή ζώνη των εκπαιδευτικών προβολών και 1200 στην απογευματινή ζώνη για το ευρύ κοινό.

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Το Διεθνές φεστιβάλ ταινιών ντοκιμαντέρ δίνει έμφαση στο ευρωπαϊκό ντοκιμαντέρ με αφιερώματα, παράλληλες εκδηλώσεις, εκπαιδευτική ζώνη, σεμινάρια και masterclasses.

Προτεραιότητα μας είναι το νεανικό κοινό να έρθει σε επαφή με το ντοκιμαντέρ και να ασχοληθεί ενεργά και δημιουργικά με αυτό δίνοντας του το αρχικό κίνητρο ώστε να δημιουργήσει και δικές του παραγωγές. Επίσης μέσα από το φεστιβάλ θέλουμε να αναβαθμίσουμε την πολιτιστική ζωή της ευρύτερης περιοχής , να δώσουμε την ευκαιρία σε μία μεγάλη ομάδα πληθυσμού που δεν έχει πρόσβαση ούτε σε κινηματογράφους ούτε σε άλλα μεγάλα φεστιβάλ να γνωρίσει την εγχώρια και ευρωπαϊκή κινηματογραφική παραγωγή. Για τους παραπάνω λόγους το δίκτυο των πόλεων που συμμετέχουν στο φεστιβάλ αυξάνεται κάθε χρόνο.

Αναπόσπαστο κομμάτι του φεστιβάλ είναι η εκπαιδευτική του ζώνη και οι παράλληλες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται στην διάρκεια όλου χρόνου .

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ φέτος υλοποιήθηκε σε 27 σχολικές μονάδες στην Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Πάτρα μετά την λήξη του Φεστιβάλ από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο 2019.

Έγιναν 36 ξεχωριστές παρουσιάσεις όπου στην κάθε μία ένας σκηνοθέτης ή ένας ειδικός καλεσμένος παρουσίαζε το ντοκιμαντέρ στους μαθητές και ανέπτυσσε διάλογο μαζί τους.