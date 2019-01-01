Δυτ. Ελλάδα: Πρωτοχρονιά με χιόνια, βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες – ΧΑΡΤΕΣ

Χιόνια, καταιγίδες και τσουχτερό κρύο και θυελλώδεις άνεμοι συνθέτουν το σκηνικό του καιρού για την πρώτη ημέρα του 2019 στη Δυτική Ελλάδα.
Σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Πρωτοχρονιά:
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ, ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ, ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ-ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ. ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ ΒΡΟΧΕΣ Η ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ, ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΙ ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ-ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ, ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ.
ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 ΜΕ 7 ΜΠΟΦΟΡ. ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 ΜΕ 8 ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΛΑΓΗ ΤΟΠΙΚΑ 9 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ.
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. ΠΑΓΕΤΟΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ, ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΡΟΧΕΣ Η ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ – ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ. ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 ΜΕ 7 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΜΕΧΡΙ 8 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ -02 (ΜΕΙΟΝ 2) ΕΩΣ 07 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4 ΜΕ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ-ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, 300 ΜΕ 500 ΜΕΤΡΑ) ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΥΚΝΕΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 ΜΕ 8 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΜΕ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΑΠΟ -04 (ΜΕΙΟΝ 4) ΕΩΣ 08 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΑΠΟ 05 ΕΩΣ 11 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ, ΚΥΡΙΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΠΟΥ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΕΣ. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΥΚΝΕΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ-ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΑΠΟ 300, ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΑΠΟ 500 ΜΕΤΡΑ). ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 ΜΕ 7 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 8 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΧΡΙ 9 ΜΠΟΦΟΡ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 10 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 3 ΜΕ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ, ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΩΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 ΜΕ 8 ΜΠΟΦΟΡ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΤΑΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 08 ΕΩΣ 14 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ, ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ Η ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ. ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 ΜΕ 8 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΧΡΙ 9 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΥΧΤΑ. ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 ΜΕ 7 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 08 ΕΩΣ 15 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 5 ΜΕ 7 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ – ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 500 ΜΕΤΡΑ). ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 ΜΕ 7 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΜΕΧΡΙ 8 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 05 ΕΩΣ 10 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ Η ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 500 ΜΕΤΡΑ). ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ -01 (ΜΕΙΟΝ 1) ΕΩΣ 07 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 ΜΕ 8 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 06 ΕΩΣ 10 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
Η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες:
ΤΕΤΑΡΤΗ 02-01-2019
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ, ΕΝΩ
ΑΡΓΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ
ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ. ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΙΓΕΣ
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΡΟΧΕΣ Η ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ, ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΙ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ, ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΜΕ 6 ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥΣ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6, ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟΠΙΚΑ 7 ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ
ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. ΠΑΓΕΤΟΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ
ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ.
ΠΕΜΠΤΗ 03-01-2019
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ Η ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ-ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΑ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ.
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ-ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΩΡΑΣ. ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΠΙΘΑΝΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΝΤΟΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟ ΝΟΤΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 5 ΜΕ 7 ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΛΑΓΗ ΤΟΠΙΚΑ 8
ΜΠΟΦΟΡ, ΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ
ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΤΑΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ. ΠΑΓΕΤΟΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ
ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ΤΗ
ΝΥΧΤΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04-01-2019
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ Η ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ
ΟΡΕΙΝΑ-ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΩΡΑΣ.
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΙΘΑΝΩΣ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΝΤΟΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ, ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
5 ΜΕ 7 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΤΟΠΙΚΑ 8 ΜΠΟΦΟΡ. ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ
ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. ΠΑΓΕΤΟΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ
ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ
ΒΟΡΕΙΑ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 05-01-2019
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ Η ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ
ΟΡΕΙΝΑ-ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΩΡΑΣ. ΤΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ, ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 7 ΜΕ 8 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ. ΣΤΗΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. ΠΑΓΕΤΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑ
ΒΟΡΕΙΑ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 06-01-2019
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ ΚΑΙ
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ-ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ. ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΙΓΕΣ
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ
ΔΥΤΙΚΑ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ
ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ, ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΣΕ ΒΟΡΕΙΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΙΔΙΑ ΕΝΤΑΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΝΟΔΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΠΑΓΕΤΟΣ ΘΑ
ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ.