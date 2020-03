Διεθνείς κατατάξεις θεματικών περιοχών του Πανεπιστημίου Πατρών

Το σύστημα QS World Ranking / Top Universities (http://www.topuniversities.com/), ένας από τους πλέον έγκριτους, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόχους πληροφοριών για την ανώτατη εκπαίδευση, δημοσίευσε τον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή (QS World University Rankings by Subject) για το 2020.

Στη κατάταξη για το τρέχον έτος εξετάστηκαν 1.368 Πανεπιστήμια παγκοσμίως, σε 5 επιστημονικές περιοχές και 48 θεματικά πεδία. Ο πίνακας κατάταξης που δημοσιεύτηκε βασίζεται σε μια σειρά από επιμέρους κριτήρια (academic and employer reputation, citations per paper and h-index), το καθένα από τα οποία υπολογίζεται με διαφορετική βαρύτητα.

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα βασίζονται σε απαντήσεις 94.000 ακαδημαϊκών και 44.000 εργοδοτών, καθώς και στην ανάλυση επιστημονικών δημοσιεύσεων και βιβλιογραφικών παραπομπών από τη βιβλιομετρική βάση δεδομένων Scopus, απ’ όπου ελήφθησαν υπόψη δεδομένα πενταετίας. Βαθμολογήθηκαν 35 θεματικά πεδία του Πανεπιστημίου Πατρών και κατετάγησαν (ranked) τα 14 ως ακολούθως:

Engineering & Technology, θέση 277 παγκοσμίως, 3η σε εθνικό επίπεδο, με score 66,7 (θέση 315 για το 2019).

Τα θεματικά πεδία του Ιδρύματός μας που κατετάγησαν έχουν ως εξής:

Engineering – Civil & Structural θέση 151-200 παγκοσμίως & 3η θέση σε Εθνικό επίπεδο, με score 68, 2.

Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing θέση 201-250 παγκοσμίως & 2η σε εθνικό επίπεδο, με score 67,1

Engineering – Chemical θέση 201-250 παγκοσμίως & 3η σε εθνικό επίπεδο, με score 64, 5.

Engineering – Electrical & Electronic θέση 201-250 παγκοσμίως & 3η σε εθνικό επίπεδο, με score 63, 1.

Computer Science & Information Systems θέση 251-300 παγκοσμίως & 3η σε εθνικό επίπεδο με score 61,1

Life Sciences & Medicine (score 49, 3)

Τα θεματικά πεδία του Ιδρύματός μας που κατετάγησαν είναι τα εξής:

Agriculture & Forestry θέση 201-250 παγκοσμίως & 2η σε εθνικό επίπεδο, με score 57,9

Medicine , θέση 401-450 παγκοσμίως & 4η σε εθνικό επίπεδο, με score 59,4

, θέση 401-450 παγκοσμίως & 4η σε εθνικό επίπεδο, με score 59,4 Biological Sciences, θέση 551-600 παγκοσμίως & 4η σε εθνικό επίπεδο, με score 54,3

Natural Sciences (score 56,7)

Τα θεματικά πεδία του Ιδρύματός μας που κατετάγησαν είναι τα εξής:

Environmental Sciences θέση 351-400 παγκοσμίως & 2η σε εθνικό επίπεδο, με score 63,9

Materials Science θέση 351-400 παγκοσμίως & 3η σε εθνικό επίπεδο, με score 60,5

Chemistry θέση 401-450 παγκοσμίως & 2η σε εθνικό επίπεδο, με score 59,6

Physics & Astronomy θέση 551-600 παγκοσμίως & 6η σε εθνικό επίπεδο, με score 50,1

Social Sciences & Management (score 56, 9)

Τα θεματικά πεδία του Ιδρύματός μας που κατετάγησαν είναι τα εξής: