Ανοιγμα των μαγαζιών και του λιανικού εμπορίου ζητά ο πρόεδρος του ΕΕΣΠ

Την ανάγκη να έχουν ανοίξει τα εμπορικά καταστήματα της Πάτρας μέχρι τις εκπτώσεις τονίζει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Κώστας Ζαφειρόπουλος.

«Τα μαγαζιά πρέπει μέχρι τις εκπτώσεις να έχουν ανοίξει με κάθε τρόπο. Είναι ανάγκη να γίνει αυτό» τονίζει χαρακτηριστικά, θέλοντας να εκφράσει έτσι το πόσο κομβικά είναι τα πράγματα για τον εμπορικό κόσμο της χώρας, αλλά και ειδικότερα για την Πάτρα.

«Αν χάσουμε τις χειμερινές εκπτώσεις, χανόμαστε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για να περιμένουμε. Έχουμε χάσει ήδη την εορταστική περίοδο και χωρίς τις εκπτώσεις, δεν θα έχουμε καμία ελπίδα για τη συνέχεια».

Ήδη άλλωστε για πολλά καταστήματα οι ελπίδες αυτές έχουν εξαντληθεί. Το click away τη γιορτινή περίοδο αποδυνάμωσε τα μαγαζιά και οι τζίροι που έκαναν κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες εξαφανίστηκαν.

Ακόμα και εκείνα τα μαγαζιά που κατόρθωσαν μετά από δυσκολίες να προσαρμοστούν στο νέο σύστημα μετρούν απώλειες που ξεπερνούν το 80%. Αν παραμείνουν κλειστά στις εκπτώσεις, δεν υπάρχει επιστροφή για τα περισσότερα από αυτά.

«Δεν γίνεται από το click away, να μας πηγαίνουν στο click in και αυτό μέσα σε μία μέρα να γίνεται click off. Με ποιο σκεπτικό παίζουν με τις επιχειρήσεις μας και με την επιβίωση των οικογενειών μας;» τονίζει ο κ. Ζαφειρόπουλος.

Ο ίδιος έχει πλέον αρκετές αμφιβολίες για το αν τα καταστήματα θα ανοίξουν στις 11 Ιανουαρίου. «Δεν μπορώ να πιστεύω τίποτα από αυτά που ακούγονται πια. Νομίζω ότι το κλείσιμο αυτό θα διαρκέσει πάνω από μία εβδομάδα, όμως επαναλαμβάνω:

Πάση θυσία τα καταστήματα θα πρέπει να έχουν ανοίξει μέχρι τις 11 Ιανουαρίου που ξεκινούν οι εκπτώσεις. Με περιοριστικά μέτρα, με αυστηρά πρωτόκολλα, με ραντεβού καθενός πελάτη ξεχωριστά.

Ας το πουν click in, ας το πουν όπως θέλουν. Τα μικρά μαγαζιά του λιανικού εμπορίου πότε δεν ήταν εστίες μετάδοσης. Ποτέ δεν είχαν κρούσματα, ποτέ δεν μετέφεραν τον ιό και πάντοτε τηρούσαν τα μέτρα. Ας μας αφήσουν επιτέλους να λειτουργήσουμε…».

Όσο για το ενδεχόμενο των τοπικών lockdown, με το άνοιγμα των αγορών σε περιοχές που είναι σε μία καλή υγειονομική πορεία; «Εδώ υπάρχουν περιοχές όπως τα νησιά του Ιονίου που δεν έχουν καθόλου κρούσματα και τα καταστήματα τους είναι κλειστά.

Είναι ή δεν είναι παράδοξο αυτό; Το ζήτημα όμως είναι να ανοίξει καθολικά η αγορά και το λιανικό εμπόριο. Να μπορέσουν να δουλέψουν τα καταστήματα και να σταματήσει αυτό το κακό που βλάπτει εκτός από τις επιχειρήσεις μας και την εθνική οικονομία».