Αγρίνιο: Ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την κακοποίηση της ανήλικης

Ένα δωδεκάχρονο κορίτσι εμφανίστηκε χθες απόγευμα της Δευτέρας στο σπίτι του «Χαμόγελου του Παιδιού» στα Καλύβια Αγρινίου, ζητώντας την προστασία και την βοήθεια των υπευθύνων για να γλιτώσει από τον ίδιο του τον πατέρα.

Σε σχετική ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στη σελίδα του στο F/B αναφέρονται τα εξής:

«12χρονο κορίτσι χτύπησε την πόρτα του «Χαμόγελου» στο Αγρίνιο (Καλύβια) καταγγέλλοντας τον ίδιο τον πατέρα της για την κακοποίησή της:

Ένα 12χρονο κορίτσι χτύπησε το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιανουαρίου την πόρτα του Σπιτιού Ημερήσιας Φροντίδας που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο Αγρίνιο (Καλύβια) για να ζητήσει βοήθεια και προστασία. Η κοινωνική λειτουργός του Οργανισμού άκουσε το νεαρό κορίτσι να εξιστορεί την καθημερινότητά της και να της αποκαλύπτει πως δέχεται, εδώ και καιρό, κακοποίηση από τον ίδιο της τον πατέρα.

Άμεσα ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής προκειμένου να παραλάβουν την 12χρονη και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Αντίστοιχα ενημερώθηκε και η Εισαγγελία Ανηλίκων η οποία και διέταξε να μεταφερθεί η ανήλικη σε ασφαλές οικογενειακό της περιβάλλον. Την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αστυνομικές αρχές».

