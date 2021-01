Έμποροι Πάτρας: “Θέατρο του παραλόγου με το νέο Lockdown”

“Ζούμε το θέατρο του παραλόγου, τον ορισμό του εμπαιγμού ή προσχεδιασμένες ‘εκκαθαριστικές επιχειρήσεις’; Μήπως με αφορμή την πανδημία γίνονται εκκαθαρίσεις σε βάρος των μικρών επιχειρήσεων στην λιανική προς όφελος των πολυεθνικών και των μεγάλων ομίλων;” αναρωτιέται με την παρέμβασή του για το νέο Lockdown το Δ.Σ του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, προσθέτοντας:



“Τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης αποτελούν μνημείο ανευθυνότητας και εμπαιγμού που βρίσκεται στα όρια εκδικητικής μανίας.

Χωρίς έστω την τυπική ηθική νομιμοποίηση από εισήγηση της επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων το λιανεμπόριο κλείνει ερμητικά μέχρι τις 11/1/2021 και βλέπουμε…

Από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού ότι το λιανεμπόριο δεν αποτελεί εστία μετάδοσης του ιού περάσαμε στο lock down, κατόπιν στη φαεινή ιδέα του click away και ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης υποσχόταν click in shop και πλήρες άνοιγμα ανά περιοχές ανάλογα με το επιδημικό φορτίο ήρθε το πλήρες κλείσιμο. Χωρίς μάλιστα ίχνος συναίσθησης της θέσης ευθύνης του βγαίνει και ομολογεί με παρρησία ότι έκανε όλες αυτές τις ανακοινώσεις ενώ γνώριζε ότι τα καταστήματα λιανικής θα κλείσουν.

Ζητάμε υπευθυνότητα, ζητάμε σχέδιο τόσο για την πανδημία όσο και για την οικονομία. Η καταστροφή των μικρών επιχειρήσεων που αποτελούν τον βασικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας και τον μεγαλύτερο εργοδότη θα έχει ανυπολόγιστες και μακροχρόνιες κοινωνικές συνέπειες.

Δεν μπορούμε πλέον να παρακολουθούμε απαθείς την καταστροφή μας. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπαιγμό και την υποτίμηση της νοημοσύνης μας. Καλούμε και το 3βάθμιο όργανο μας την ΕΣΕΕ να πάρει γενναίες αποφάσεις για μαζική πανελλαδική αντίδραση και κινητοποιήσεις.”