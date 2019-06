Πάτρα: O Gilad Atzmon συναντά το Next Step Quartet

Ο διάσημος και εκλεκτός Βρετανός, γεννημένος στο Τελ Αβίβ, σαξοφωνίστας, συνθέτης, συγγραφέας και ακτιβιστής Gilad Atzmon θα είναι ο υψηλός προσκεκλημένος του Jazz+Πράξεις 2019 στη δεύτερη βραδιά του, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Ιουνίου και ώρα 21.30 στον ατμοσφαιρικό χώρο του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, που διοργανώνει η Δημοτική Βιβλιοθήκη-Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων.

Ο Gilad Atzmon θα αφήσει το σπάνιο καλλιτεχνικό του αποτύπωμα συμπράττοντας επί σκηνής με το Next Step Quartet, ένα από τα καλύτερα σχήματα της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, που έχει αφήσει θαυμάσιες εντυπώσεις τόσο στη δισκογραφία όσο και στις συναυλίες του.

Μια μοναδική βραδιά, που θα αποζημιώσει τους πολυάριθμους φίλους της τζαζ, αφού ο Gilad Atzmon είναι από τους πιο αγαπημένους του ελληνικού κοινού για τη σπουδαία μουσική του αλλά και για την πολιτική του δράση και την καθαρότητα που εκφράζει τις θέσεις του, ενώ οι εμφανίσεις του συνδυάζουν το εκρηκτικό ταπεραμέντο του με μια σπάνια αίσθηση της μελωδίας. Από την πλευρά τους οι Next Step έχουν αναπτύξει στενούς δεσμούς με τη γεμάτη ζωντάνια και ποιότητα δουλειά τους, που τους έχει καταξιώσει στην αφρόκρεμα της ελληνικής τζαζ. Θα παρουσιαστούν παλιές και νέες συνθέσεις του Gilad Atmon, στάνταρ της τζαζ και συνθέσεις, παλαιές και νέες του Next Step Quartet (από τους δίσκους «Νext Step» και «Next Step II» και από τον αναμενόμενο τρίτο δίσκο τους), , με κοινό γνώμονα την υψηλή αυτοσχεδιαστική αισθητική και καθηλωτική ενέργεια. Όλοι μαζί φτιάχνουν ένα μείγμα με όλα τα στοιχεία που κάνουν την μουσική αυτό που πρέπει να είναι. Οι εν λόγω μουσικοί θα συνεργαστούν και θα δείξουν ότι στην μουσική δεν υπάρχουν σύνορα.

Ο Gilad Atzmon γεννήθηκε το 1963 και σπούδασε σύνθεση και τζαζ στο Rubin Academy of Music στην Ιερουσαλήμ. Παίζει όλα τα είδη σαξόφωνου και πολλά άλλα πνευστά. Το album του «Exile» βραβεύτηκε το 2003 από το BBC ως το τζαζ άλμπουμ της χρονιάς. Ως μέλος των Blockheads, ο Gilad Atzmon έχει συνεργαστεί δισκογραφικά με τους Ian Dury, Robbie Williams, Sinead O’Connor και Paul McCartney. Ο Gilad έχει επίσης συνεργαστεί με τον Robert Wyatt των θρυλικών Soft Machine, με τον οποίο έχει ηχογραφήσει δυο υπέροχους δίσκους και τους Water Boys, την Ofra Haza, τον Dhafer Youssef και πολλούς άλλους. To 2014 συμμετείχε στον τελευταίο δίσκο των Pink Floyd «The Endless River». Έχει ηχογραφήσει 16 προσωπικούς δίσκους, που έχουν αποσπάσει διθυραμβικά σχόλια και έχει συμμετάσχει σε δίσκους πολλών άλλων.

Υπηρέτησε στον στρατό, πολέμησε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 στον πόλεμο με τον Λίβανο. Εκεί, μέσα στα χαλάσματα και τα χαρακώματα μετεστράφη και αργότερα αρνήθηκε την εβραϊκή και ισραηλινή του ταυτότητα υποστηρίζοντας τους αγώνες των Παλαιστινίων και καταγγέλλοντας το δυτικό κόσμο, που κλείνει τα μάτια σε όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Σπούδασε και δίδαξε φιλοσοφία, αλλά τον κέρδισε η τζαζ, όπου και μεγαλούργησε. Ταυτόχρονα έγραψε σπουδαία μυθιστορήματα, που έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες.

Το 2000 ίδρυσε το Orient House Ensemble στο Λονδίνο, με το οποίο επανακαθόρισε τις σχέσεις της παραδοσιακής μουσικής της πατρίδας τους και της ευρύτερης περιοχής με την τζαζ.

Στο άλμπουμ του «Loving Memory Of America», αφιερωμένο στην αμερικάνικη τζαζ, μας μεταφέρει τις εμπειρίες του από τη γνωριμία του με αυτή τη μουσική αλλά και με την εξέλιξη της σχέσης του με αυτή. Τα πρώτα του ακούσματα στην τζαζ είχαν σχέση με την αμερικάνικη τζαζ:

«Για πολλά χρόνια θεωρούσα την Αμερική την υποσχεμένη μου γη. Ήμουν αρκετά πεπεισμένος ότι ήταν μόνο θέμα χρόνου πριν να εγκατασταθώ στη Νέα Υόρκη. Η Μέκκα μου ήταν το κέντρο του Μανχάταν, το ιερό μου ήταν το Village Vanguard και οι ιερές γραφές μου ήταν τα παλιά βινύλια της Blue Note και της Prestige. Οι ιερείς μου ονομάστηκαν John Coltrane, Charlie Parker, Cannonball Adderley, Miles Davis, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Bill Evans και άλλοι.

Συνειδητοποιώ ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Κρατάω ότι η τζαζ δεν είναι πλέον μια μορφή αντίστασης.

Αυτό το άλμπουμ είναι αφιερωμένο στην αγαπημένη μνήμη της Αμερικής, στη μνήμη της Αμερικής που είχα αγαπήσει στο μυαλό μου για πολλά χρόνια. Αυτό το άλμπουμ είναι ένα αφιέρωμα στους μεγαλύτερους ήρωες της Αμερικής, τους ανθρώπους που έχουν απελευθερωθεί από τους εαυτούς τους μέσω της ομορφιάς. Πρόκειται για τον Bird και τους πραγματικούς κύκνους που πέταξαν πολύ ψηλότερα από οποιονδήποτε άλλο».

Για την μουσική και ειδικότερα τη μουσική της πατρίδας του, στο άλμπουμ του «Musik», όπου συνεργάζεται με τον Robert Wyatt, σημειώνει: «Tο Musik είναι μουσική όταν αφαιρείται από την αγοραία αξία της. Όντας στο επίκεντρο της εσωτερικής πραγματικότητας του ανθρώπου, η μουσική είναι ίσως η πιο άγρια έκφραση μιας παντοδύναμης δύναμης. Είναι το σημαντικό ρίγος, που προκαλείται το φθινόπωρο από το μοναχικό βιολί. Είναι η πανέμορφη λαχτάρα που κυριαρχεί στην αραβική νύχτα.

Σε αντίθεση με την εικαστική τέχνη, η οποία συνθέτει την ομορφιά από τα σχήματα, τα χρώματα και την ύλη, σε αντίθεση με την πεζογραφία, η οποία ενσωματώνει τις λέξεις στις έννοιες και τις αφηγήσεις, η μουσική είναι μόνο η μουσική. Με άλλα λόγια, η μουσική είναι όλα για τον άνθρωπο, τα συναισθήματα του ανθρώπου, οι προσωπικές επιθυμίες, ο πόνος, η υστερία, η ηρεμία, η σφοδρή επιθυμία, η αγάπη, η απογοήτευση, η απελευθέρωση και η αδιαφορία. Μουσική είναι η αναζήτηση για τον εαυτό μας, η μουσική είναι η αναζήτηση από μόνη της, η μουσική είναι η ανθρωπότητα στο καλύτερό της».

Μαζί του θα είναι οι Next Step Quartet με τους εξαίρετους Θοδωρή Κότσυφα (ηλεκτρική κιθάρα), Γιάννη Παπαδόπουλο (πιάνο), Ντίνο Μάνο (κοντραμπάσο), Βασίλη Ποδαρά (Billy Pod) (τύμπανα).

Οι Νext Step ως κουιντέτο έχουν κυκλοφορήσει δυο άλμπουμ. Στο δεύτερο συμμετέχει ο Νεουορκέζος σαξοφωνίστας Tivon Pennicott. Οι Θοδωρής Κότσυφας, Γιάννης Παπαδόπουλος, Ντίνος Μάνος και Βασίλης Ποδαράς γνωρίστηκαν ως φοιτητές στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου όπου και συμμετείχαν με διάφορους συνδυασμούς σε ποικίλα projects. Η κοινή τους πορεία στην Αθήνα είχε ως καρπό τη δημιουργία της πιο καυτής και φρέσκιας τζαζ μπάντας στη χώρα μας. Το συγκρότημα αναδείχθηκε πρώτο στην κατηγορία small band του διαγωνισμού «Made In New York Jazz Competition» και εμφανίστηκε στο Tribeca Performing Arts Center της Νέας Υόρκης.

O Θοδωρής Κότσυφας έχει συνεργαστεί με σπουδαίους τζάζμεν όπως οι Γιώργος Κοντραφούρης, Τάκης Πατερέλης, Δήμος Δημητριάδης, Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης, Δημήτρης Τσάκας, David Lynch, Αντώνης Ανδρέου, Στέλιος Χατζηκαλέας, J.D. Walter, Tivon Pennicott, Olivier Temime αλλά και με τους Φοίβος Δεληβοριά και Νίκο Ξυδάκη και έχει κυκλοφορήσει με το σεξτέτο του το άλμπουμ «Conception of Thought».

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος έχει παρακολουθήσει σεμινάρια από τεράστια ονόματα της διεθνούς τζαζ και έχει δώσει πολυάριθμες συναυλίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες της ελληνικής (Τάκη Πατερέλη, Δήμο Δημητριάδη, Γιώργο Φακανά, Βασίλη Ρακόπουλο, Αλέξανδρο Κτιστάκη, κ.α.) και της διεθνούς τζαζ σκηνής (J.D Walter, Manfred Schoof, Jean-Loup Lognon, Tivon Pennicott κ.α.).

Ο Ντίνος Μάνος έχει συνεργαστεί με τους σημαντικότερους μουσικούς της ελληνικής jazz σκηνής, αλλά και με διεθνώς καταξιωμένους καλλιτέχνες, όπως οι Ralph Peterson jr, David Kikoski, Tivon Pennicott, Manfred Schoof, J.D. Walter, Kevin Mahogany, Laurent Maur, Craig Bailey, Graig Handy, Jay Clayton, Eric Ineke και Shachar Elnatan. Με το κουαρτέτο, στο οποίο συμμετέχουν μαζί του οι David Lynch στα σαξόφωνα, Σταύρος Λάντσιας στο πιάνο και ο Βασίλης Ποδαράς στα τύμπανα, κυκλοφόρησε σε δικές του συνθέσεις τον θαυμάσιο δίσκο «After the storm», που εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς.

Ο Βασίλης Ποδαράς (γνωστός και ως Billy Pod) έχει παίξει σε σπουδαία φεστιβάλ και χώρους στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία. Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους μουσικούς, μερικοί εκ των οποίων είναι οι Tivon Pennicott, Jd Walter, Emmet Cohen, Rufus Reid, Bobby Sanabria, Manfred Schoof, Olivier Témime, Timo Lassy, Dean Bowman, Γιώργος Κοντραφούρης, Τάκης Πατερέλης, Βασίλης Ρακόπουλος, Δήμος Δημητριάδης, Δημήτρης Βασιλάκης, Βασίλης Ξενόπουλος, Νικόλας Aναδολής. Με το συγκρότημά του πρόσφατα κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Drums To Heal Society», που πήρε μεγάλη δημοσιότητα και εξαιρετικές κριτικές. Συμμετέχουν οι Γιώργος Κοντραφούρης (πιάνο), Γιάννης Παπαδόπουλος (πιάνο), Γιάννης Αναστασάκης (electronics), Στέφανος Χυτήρης (τύμπανα – από κοινού με τον Βασίλη Ποδαρά στο ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ) και η Katerine Duska η οποία ερμηνεύει το “Limit To Your Love” , σύνθεση των Feist και Chilly Gonzales (από το άλμπουμ της Feist “The Reminder”) το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστό από την διασκευή του James Blake, ενώ έχει αγκαλιαστεί στην πρωτότυπη μορφή του από όλα τα ραδιόφωνα σημειώνοντας τεράστια επιτυχία. Το άλμπουμ έχει ήδη αποσπάσει θερμότατες κριτικές στο εξωτερικό από έγκριτα και δημοφιλή ΜΜΕ.

Τιμές εισιτηρίων

10 ευρώ ανά βραδιά

22 ευρώ (ενιαίο και για τις τρεις βραδιές)

ΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ JAZZ+ΠΡΑΞΕΙΣ 2019

Πέμπτη 6 Ιουνίου, ώρα 21.30

Κυριάκος Σφέτσας – Greek Fusion Orchestra

Παρασκευή 7 Ιουνίου, ώρα 21.30

Gilad Atzmon & Next Step Quartet

Σάββατο 8 Ιουνίου, ώρα 21.30

Mathias Eick Quintet

*Αποκλειστική εμφάνιση στο «Jazz+Πράξεις 2019». Για πρώτη φορά στην Ελλάδα