Άσλει Γκράχαμ: Αυτές είναι οι αρετουσάριστες φωτογραφίες της

Μαϊ 02 2018

18:15

Φωτογραφήθηκε με μαγιό για την προώθηση της νέας της κολεξιόν.

Χωρίς ρετούς εμφανίστηκε η Άσλει Γκράχαμ στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας μαγιό που διαφημίζει.

Το plus size διάσημο μοντέλο είναι ακομπλεξάριστο και όχι απλά έχει αγαπήσει το σώμα του έτσι όπως ακριβώς είναι αλλά βγάζει και εκατομμύρια από το χυμώδες κορμί της.

Η Άσλει δημιούργησε την νέα της σειρά μαγιό για γυναίκες με καμπύλες σε συνεργασία με το brand Swimsuits For All και απέδειξε σε όλους ότι μπορεί να το διαφημίσει με μεγάλη επιτυχία χωρίς να υποστούν οι φωτογραφίες photoshop.

