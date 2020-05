Επιστολή Κούγια στη Super League: «Ορίστε την κλήρωση για τα πλέι-άουτ»

Με επιστολή του στη Super League ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΛ, Αλέξης Κούγιας ζήτησε από τη διοργανώτρια αρχή του ελληνικού πρωταθλήματος να ορίσει ημερομηνία κλήρωσης για τα πλέι-άουτ.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της επιστολής:

«Αξιότιμοι Κύριοι,

Όπως σας είναι γνωστό μετά την τελευταία τηλεδιάσκεψη της 18/5/2020 απεφασίσθη η οριστική επανέναρξη του Πρωταθλήματος της Super League και η ολοκλήρωση του με τη διεξαγωγή των προγραμματισμένων από την προκήρυξη του Πρωταθλήματος αγώνων play off και play out.

Ως ημερομηνία ενάρξεως των αγώνων ορίστηκε το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου και η ολοκλήρωση τους στις 19 Ιουλίου.

Ενώ όμως όσον αφορά τα play off έχει γίνει η κλήρωση των αγώνων, πριν διακοπεί το Πρωτάθλημα λόγω του κορονοϊού και ενώ έχει προγραμματιστεί η έναρξη των play out για την ως άνω ημερομηνία, λόγω κατά την κρίση μου αγνοίας των φυσιολογικών συμπεριφορών για το ποδόσφαιρο από εσάς, δεν θέλω να υιοθετήσω οιαδήποτε άλλη λογική ή να κάνω πονηρές σκέψεις, δεν έχετε καθορίσει μέχρι σήμερα, ενώ οι αγώνες έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο Σαββατοκύριακο, ημερομηνία κληρώσεως των αγώνων play out, ώστε να γνωρίζουμε όπως απαιτείται πότε παίζουμε εντός έδρας, πότε παίζουμε εκτός έδρας, που παίζουμε και με ποιον εντός έδρας που παίζουμε και με ποιον εκτός έδρας ώστε οι προπονητές μας, οι γυμναστές μας και τα στελέχη των εταιρειών μας να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να αντιμετωπίσουμε σαν ομάδες επιπέδου Super League αυτές τις υποχρεώσεις.

Επειδή μου είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο να σας υπενθυμίζω αυτονόητες διαδικαστικές πράξεις τις οποίες ήδη έπρεπε να έχετε ολοκληρώσει προ πολλών ημερών,

Σας παρακαλώ όπως σήμερα το αργότερο ορίσετε άμεσα ημερομηνία κληρώσεως των αγώνων play out, ώστε να προετοιμαστούμε με τον καταλληλότερο τρόπο για τη συμμετοχή μας σε αυτούς τους αγώνες, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την κατάκτηση της 7ης θέσης, αλλά κυρίως για τις ομάδες που έχουν καταλάβει τις 3 τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας μετά την επικύρωση της, οι οποίες θα δώσουν αγώνες επιβίωσης για την παραμονή τους στην Super League.

Για την ΠΑΕ ΑΕΛ,

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Κούγιας».