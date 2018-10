Βίντεο ντοκουμέντο – Η «αρχή» της σφαγής στην Κριμαία. Ψυχραιμία που… τσακίζει κόκκαλα

Οι νεκροί από την επίθεση που πραγματοποιήθηκε χθες στο πολυτεχνικό κολλέγιο στο Κερτς στην Κριμαία, έφθασαν τους 21, μεταξύ των οποίων 16 φοιτητές (συμπεριλαμβανομένου και του δράστη) και 5 μέλη του προσωπικού. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 40 ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Υγείας, ενώ οι ανακριτικές αρχές έδωσαν εντολή για την διερεύνηση της προσωπικότητας του δράστη της μαζικής αυτής δολοφονίας Βλαντιλάβ Ροσλιακόφ.

Γύρω από τον δράστη, όμως, υπάρχουν και νέα στοιχεία. Πρόκειται για ένα βίντεο ντοκουμέντο, από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης καταστήματος όπλων. Το υλικό έχει τραβηχτεί μόλις τέσσερις ημέρες πριν το μακελειό.

Στις εικόνες, ο δράστης φαίνεται με ανατριχιαστική ψυχραιμία να αγοράζει 150 (!) σφαίρες για τα όπλα του. Σφαίρες που εν τέλει χρησιμοποιήθηκαν για ένα άνευ προηγουμένου μακελειό…

Δείτε τις εικόνες

Footage captured by CCTV cameras has revealed that 18 year old who attacked a vocational college in Crimea bought shotgun shells just 4 days prior to the incident. pic.twitter.com/1Fygvlcj4H

— ANews (@anewscomtr) 18 Οκτωβρίου 2018