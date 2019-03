Αποκλείστηκε ο Τσιτσιπάς στο Miami Open

Πρόωρα, στους «16» του Miami Open ολοκληρώθηκε η διαδρομή του Στέφανου Τσιτσιπά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε με 2-1 στη φάση των «16» της διοργάνωσης από τον Καναδό Ντένις Σαποβάλοφ.

Ο 21 ετών τενίστας ξεκίνησε ιδανικά κατάφερε να κερδίσει το πρώτο σετ με 6-4, όμως στο δεύτερο σετ ο αντίπαλός του ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του κέρδισε με 3-6.

Το τρίτο σετ μετατράπηκε σε θρίλερ, αφού ο νικητής κρίθηκε στο στο tie-break. Εκεί ο Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να κερδίσει και τελικά ηττήθηκε με 7-6 από τον Σαποβάλοφ, Νο23 στην παγκόσμια κατάταξη.

Shapo seals it in style 🤘

🇨🇦 @denis_shapo d. Tsitsipas 4-6 6-3 7-6(3), earning his second top 10 win and first #MiamiOpen QF pic.twitter.com/vuHR4cSgmA

