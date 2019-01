Έκαναν 8.157 μίλια για να δουν τον Αντετοκούνμπο και τους αποζημίωσε! (VIDEO)

Οργίασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέσα στο Χιούστον, ισοπεδώνοντας τον Χάρντεν και την παρέα του, με τους Μπακς να επικρατούν 116-109 των Ρόκετς.

Έλληνας σούπερ σταρ του Μιλγουόκι είχε 27 πόντους και 21 ριμπάουντ, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ και συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη των Μπακς, βάζοντας τέλος στο σερί 10 νικών των Ρόκετς του Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Γιάννης σημείωσε το 28ο double-double της καριέρας του, ενώ έσπασε και το προσωπικό του ρεκόρ στα ριμπάουντ! Ο Greek freak είχε 27 πόντους (8/15δ., 0/1τρ., 11/14β.), 21 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη.

Έτσι, τα «ελάφια» ανέβηκαν στο 29-11 και συνεχίζουν στην κορυφή της Ανατολής έχοντας τις λιγότερες ήττες απ΄ όλες τις ομάδες του ΝΒΑ!

Από την άλλη οι Ρόκετς υποχώρησαν στο 23-17 με τον Τζέιμς Χάρντεν να τελειώνει το ματς έχοντας 42 πόντους (7/14δ., 6/16τρ., 10/11β.), 11 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο και 9 λάθη.

The Greek Freak put up MVP numbers and left with the W:

Στο ματς των Ρόκετς με τους Μπακς βρέθηκε μία παρέα που ταξίδεψε από το Πακιστάν έως το Χιούστον για να δει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Ο Greek Freak μοίρασε αυτόγραφα, έβγαλε σέλφι κι αποζημίωσε στο έπακρο τους θαυμαστές του, που έκαναν το γύρο του κόσμου για να τον δουν από κοντά!

Μάλιστα ένας από την παρέα κρατούσε και μήνυμα για τον Γιάννη που έγραφε: «Ταξίδεψα 8.157 μίλια από το Πακιστάν για να δω τον Γιάννη».

Traveled all the way from Pakistan to watch @Giannis_An34 and the Bucks!!#ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/HVSKnatbry

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 10, 2019